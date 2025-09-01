El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y alrededores por la continuidad de las lluvias, traídas por el fenómeno Santa Rosa.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la lluvia caerá constante, como lo hizo durante el domingo, hasta pasada la tarde, aunque con variada intensidad.

Cuándo deja de llover en CABA y alrededores

El fin de semana tuvo tiempo inestable, con muchas nubes el sábado pero sin precipitaciones, y con lluvias desde la madrugada del domingo. Se estima que el lunes continúe con la caída de agua. Para el martes se espera por el regreso de las buenas condiciones, con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 8 y 17 grados.

El pronóstico del tiempo indica que durante la mañana de este lunes 1 de septiembre en el Área Metropolitana de Buenos Aires se presentarán tomentas intensas, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados, pudiendo alcanzar los 15 grados al mediodía.

De acuerdo al SMN, los vientos entonces llegarán desde el norte a una velocidad de entre 5 y 22 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 43.

El informe de los meteorólogos estima que, para la tarde de este lunes, el cielo continuará nublado, pero mermará la lluvia. En horas de la siesta, la temperatura aumentará hasta los 17 grados de máxima.

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 11 grados, sin presencia de lluvias ni tormentas. El sol saldrá a las 7:12 y se esconderá a las 18:36.

Qué provincias están afectadas por el alerta amarilla

Las tormentas del temporal Santa Rosa aparecen en el sistema de alertas del SMN, que emitió alerta amarilla para Misiones, Corrientes, Entre Ríos, el este de Formosa, el sudeste de Chaco, norte y este de Santa Fe y gran parte de la provincia de Buenos Aires, exceptuando su zona oeste.

Asimismo, el SMN emitió alerta amarilla por vientos para este lunes 1 de septiembre para la zona cordillerana de Salta, Catamarca y La Rioja. Aunque el alerta por lluvias y tormentas desaparece del pronóstico del martes 2 de septiembre, la zona del NOA continuará afectada por los vientos hasta el miércoles.

