El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada de cielo parcialmente nublado y la presencia de temperaturas templadas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores para este martes 30 de septiembre. No se pronostican precipitaciones ni tormentas en la zona.

El pronóstico del tiempo para el AMBA

El informe del tiempo indica que, durante las primeras horas de este martes, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el cielo estará parcialmente nublado y con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 22 grados, pudiendo alcanzar los 23 grados al mediodía.

De acuerdo al SMN, los vientos llegarán desde el este a una velocidad de entre 6 y 16 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 31. La humedad será del 87%.

El informe de los meteorólogos estima que para la tarde el cielo continuará algo despejado. En horas de la siesta, la temperatura alcanzará los 24 grados de máxima.

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 15 grados, aún sin presencia de lluvias ni tormentas. El sol saldrá a las 6:31 y se esconderá a las 18:56.

Alerta amarilla por tormentas en el Litoral y zona Centro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormenta y vientos en el Litoral y zona Centro para este martes 30 de septiembre. El área será afectada por tormentas de variada intensidad, durante la madrugada y la mañana.

Se espera que las tormentas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional e intensas ráfagas en Formosa, Misiones, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y Salta.

También se publicó un alerta por vientos en dos provincias de la Patagonia. El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste durante la tarde, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h en Chubut y Santa Cruz.

