El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó vientos fuertes, tormentas y un proceso de ciclogénesis en el centro sur del país para el próximo fin de semana. El fenómeno climático estará presente desde la Patagonia hasta la región pampeana.

La ciclogénesis provocará lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Según la SMN, el fenómeno comenzará por la tarde donde iniciarán las lluvias en la zona de La Pampa, sudoeste de Buenos Aires.

Cuándo comenzarán las tormentas en Buenos Aires

De acuerdo a Meteorored, las tormentas llegarán entre la noche del viernes y la madrugada del sábado con un frente frío por el centro del país, con tormentas intensas en San Luis, La Pampa, Córdoba y parte de la provincia de Buenos Aires.

El horario de inicio de la ciclogénesis en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) será en la madrugada del sábado. Aunque, en la noche del viernes no se descarta que pueda verse la actividad eléctrica asociada al frente de tormentas que irá accediendo.

La Ciudad y los alrededores tendrán un sábado con mucha lluvia con temperaturas mínimas entre 14° y máximas de 22°. El domingo se presentará soleado, perfecto para hacer actividades al aire libre. A pesar de que la jornada se presentará ventosa, las temperaturas volverán a subir por las tardes, con máximas estimadas en 21 a 23 °C.

Qué es la ciclogénesis

La ciclogénesis es el proceso meteorológico de formación o intensificación de un sistema de baja presión (ciclón) que se da cuando una masa de aire frío se combina con aire cálido y húmedo, generando lluvias fuertes, ráfagas de viento y tormentas severas. Por otro lado, presenta las siguientes características:

-Lluvias persistentes: el fenómeno puede generar precipitaciones que se extienden durante varios días, elevando el riesgo de anegamientos o inundaciones en zonas vulnerables.

-Tormentas severas: pueden producirse ráfagas de viento fuertes, caída de granizo y descargas eléctricas.

-Descenso de temperatura: tras el paso del sistema, suele registrarse un ingreso de aire frío que provoca un brusco descenso térmico.

