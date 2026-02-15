Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se pronostica un índice UV máximo de 7, lo que se categoriza como "Alto". Aunque se prevé nubosidad variable, el riesgo de daño cutáneo permanece elevado durante el mediodía.

En el resto del país, el Servicio Meteorológico Nacional advierte niveles "Muy Altos" y "Extremos" (índices de 8 a 11+) en el Norte y Cuyo, mientras que en la Patagonia los valores oscilarán entre moderados y altos según la zona.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice UV (IUV) es una medida estándar internacional de la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre. Según define la Organización Mundial de la Salud (OMS), este indicador se expresa como un valor numérico superior a cero: cuanto más alto es el número, mayor es la probabilidad de sufrir lesiones cutáneas y oculares en un tiempo más breve. Su escala permite categorizar el riesgo en niveles que van desde "Bajo" (1-2) hasta "Extremo" (11 o más).

Es fundamental conocer este índice porque la radiación UV es una amenaza invisible; no se siente como el calor (que proviene de los rayos infrarrojos), por lo que una persona puede sufrir daños graves incluso en días frescos o con nubes tenues. La OPS destaca que la vigilancia del IUV es una herramienta educativa clave para que la población adapte su comportamiento y vestimenta, reduciendo así la incidencia de enfermedades a largo plazo.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición excesiva a la radiación ultravioleta es el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de piel, tanto melanoma como carcinomas de células basales y escamosas. La OMS advierte que los efectos son acumulativos; las quemaduras solares sufridas durante la infancia y la adolescencia aumentan significativamente las probabilidades de padecer patologías graves en la edad adulta. Además, los rayos UV pueden debilitar el sistema inmunológico, reduciendo la capacidad de la piel para defenderse de agresiones externas.

Más allá de la piel, los ojos son órganos altamente vulnerables. La exposición prolongada sin protección se asocia con la aparición de cataratas, que causan ceguera en millones de personas a nivel mundial, y otras afecciones como el pterigión (crecimiento de tejido en la córnea). Asimismo, la radiación es responsable del envejecimiento prematuro o fotoenvejecimiento, manifestado en arrugas profundas, pérdida de elasticidad y manchas cutáneas.

Para protegerse de forma efectiva, la OMS y la OPS recomiendan:

- Limitar el tiempo al sol: Evitar la exposición directa entre las 10:00 y las 16:00, cuando los rayos son más intensos.

- Buscar la sombra: Utilizar árboles, sombrillas o techos como barrera natural.

- Usar ropa protectora: Prendas de trama cerrada, sombreros de ala ancha que cubran cara y orejas, y anteojos de sol con filtro UV certificado.

- Además, es imprescindible la aplicación de protector solar de amplio espectro (que cubra rayos UVA y UVB) con un factor de protección solar (FPS) mínimo de 30. Este debe colocarse 20 minutos antes de la exposición y reaplicarse cada dos horas, o después de nadar o transpirar. Cabe recordar que el uso de protector solar no debe ser una excusa para prolongar la permanencia bajo el sol.