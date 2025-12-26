El viernes 26 de diciembre presentará condiciones meteorológicas estables en gran parte de Argentina, destacándose el ascenso térmico en la región central. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera una jornada con predominio de sol y ausencia de precipitaciones en el área metropolitana. No obstante, se registrarán ráfagas de viento intensas en el sur y condiciones de inestabilidad con posibles chaparrones en sectores del norte.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este viernes 26 de diciembre

Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se prevé una jornada de calor con una temperatura mínima de 22 °C y una máxima que alcanzará los 34 °C. El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la madrugada y algo nublado por la mañana. No se esperan lluvias en la Capital Federal, consolidando un ambiente seco ideal para actividades al aire libre tras las tormentas de Navidad.

Clima viernes 26 de diciembre

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, el viento soplará con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora durante la tarde. Las temperaturas en el interior provincial oscilarán entre los 20 °C y los 33 °C, manteniendo la tendencia de tiempo estable. El índice UV será extremadamente alto al mediodía, por lo que las autoridades recomiendan protección solar y una hidratación constante para evitar golpes de calor.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el norte del país, provincias como Misiones y Formosa mantendrán nubosidad variable con probabilidad de chaparrones aislados durante la jornada. Las temperaturas máximas en esta región se situarán cerca de los 32 °C, con una humedad elevada que incrementará la sensación térmica. Por su parte, en el Noroeste Argentino, las provincias de Salta y Jujuy registrarán un leve descenso térmico con máximas por debajo de los 30 °C.

La región patagónica enfrentará condiciones de tiempo ventoso, especialmente en zonas como Bariloche donde rigen avisos por ráfagas intensas. En Chubut, se espera un cielo algo nublado con una mínima de 13 °C y una máxima de 25 °C, bajo la influencia de vientos del sudoeste. En el centro, Córdoba y Santa Fe disfrutarán de un clima estable con máximas que promediarán los 25 °C y los 30 °C respectivamente.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el sábado 27 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa el regreso de la inestabilidad en Buenos Aires con una probabilidad de chaparrones de entre el 10% y 40%. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con una mínima de 23 °C y una máxima de 33 °C. El domingo 28 marcará el fin de las precipitaciones, presentando un cielo parcialmente nublado y marcas térmicas estables entre los 21 °C y 32 °C.

Hacia el cierre del año, se proyecta la consolidación de una masa de aire cálido que podría derivar en la primera ola de calor de la temporada. Desde el lunes 29 hasta el miércoles 31 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de hasta 35 °C en el área metropolitana. Este fenómeno afectará gran parte del centro y norte del país, estableciendo condiciones de calor extremo para las celebraciones de Año Nuevo.