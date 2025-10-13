El lunes 13 de octubre de 2025 marcará una mejora notable en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) después de las jornadas inestables. Se espera un repunte en las temperaturas y el regreso del sol, mientras que en el resto del territorio nacional persisten las alertas por vientos fuertes en la Patagonia y al este de la provincia de Buenos Aires, y tiempo más estable en el centro y norte del país.

Las temperaturas en el país a las 14 de este lunes 13 de octubre

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este Lunes 13 de octubre de 2025

En la Capital Federal (CABA) y el Conurbano bonaerense se prevé un día de cielo mayormente a parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima alcanzará los 23°C, sin pronóstico de lluvias.

El ambiente será agradable, con viento moderado del sector sudoeste que irá rotando. Se recomienda precaución por un alto Índice UV (8), por lo que es importante usar protección solar. La humedad se mantendrá baja.

Cómo estará el clima en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas amarillas por vientos intensos al sur de Chubut y más de la mitad (norte) de Santa Cruz, al igual que en toda la zona este de la provincia de Buenos Aires. En el norte del país, se esperan máximas que rondarán los 26°C en la región del Litoral y en el Noroeste Argentino.

En el centro del país, como Córdoba y San Luis, el clima será más seco y soleado. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 8°C y 14°C y las máximas no superarán los 26°C. Se prevén cielos despejados o algo nublados en gran parte de estas regiones.

Alertas amarillas por viento para este lunes 13 de octubre

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El Martes 14 de octubre en CABA se espera un día soleado, con ascenso de la temperatura. La mínima será de 18°C y la máxima de 22°C. El Miércoles 15, las temperaturas seguirán en alza, con 18°C de mínima y 24°C de máxima, con cielo parcialmente nublado.

Clima extendido Buenos Aires

Hacia el final de la semana, la tendencia se mantiene cálida. El Jueves 16 habrá una máxima de 26°C con cielo parcialmente nublado. La inestabilidad podría regresar el Viernes 17, con una baja en la máxima (21° C) y pronóstico de precipitaciones aisladas en la región central del país.

