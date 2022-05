1998, 2015, 2023

Cuando un bebé nace comienza a transcurrir su primer año de vida y lo completa en su cumpleaños. El diario PERFIL que nació el 9 de mayo de 1998, ya comenzó a transcurrir su año 25 y festejará sus bodas de plata en mayo de 2023. Como parte de las celebraciones camino hacia su primer cuarto de siglo, la edición que los lectores de papel tienen a partir de hoy en sus manos, recuperó el formato que tuvo la original en 1998 de 41 centímetros de alto en lugar de los 37 que vino teniendo los últimos años. Y recuperó también su diseño original con copetes que sintetizan las notas en forma de abstract, además de una mayor proporción de blancos y textos, además de la cantidad de páginas totales con que nació: 128 los sábados y 160 los domingos, convirtiendo a esa edición en el diario de mayor cantidad de páginas del país (y en Córdoba con 192 páginas con el agregado de PERFIL Córdoba).

Con 128 páginas los sábados y 160 los domingos PERFIL pasa a ser el diario más voluminoso

Al igual que en el diario de 1998, recupera su calidad de suplemento independiente El Observador; y a los suplementos actuales: Buenos Aires Times, Cultura, Espectáculos y Domingo, se agregan D&D, Sólo por Gusto, Marie Claire, Parabrisas, Weekend y Joker más Crucigrama (la sección más leída del The New York Times son las palabras cruzadas y juegos de mente). La compilación de seis revistas como suplementos de un diario, solo es posible por el apoyo de los contenidos de las principales publicaciones de la división revistas de Editorial Perfil. Y se agregan dos suplementos más: Textum (existía en 1998) donde se compilan los mejores artículos de otras publicaciones como: Crisis, The Conversation, Public Domain Review, Panamá, Seúl y Nueva Sociedad. Y el suplemento Perfil Económico, que compila textos de El Economista, la revista Fortuna y también The Conversation.

Agregar contenidos de diferentes fuentes curadas por PERFIL sigue las tendencias de consumo de lectura de todos los diarios del mundo, que concentran su lectura en las ediciones de fin de semana con suplementos que también pueden ser guardados y leídos durante la semana.

Pero esos diarios tiene formato “sábana” (broadsheet), es decir vienen doblados al medio y con sus suplementos separados, y no dentro del cuerpo principal del diario formando “aros de cebolla” que debe separar el propio lector como en los diarios tabloides. Ejemplos del formato con terminación sábana (más alto y con un tercer doblez horizontal) son el citado The New York Times, The Daily Telegraph de Londres o entre nuestros vecinos Folha de Sao Paulo. En el pasado el formato de terminación sábana tenían los diarios argentinos La Nación, La Prensa y La Razón, entre otros.

Para producir PERFIL con ese tercer doblez hubo que agregarle una dobladora especial a la máquina de impresión por lo que todavía faltarán meses de ajustes y perfeccionamiento de esta nueva operación, los que solo se pueden realizar en la práctica, como sucede con los barcos nuevos a los que recién se les puede hacer ajustes una vez que están en el agua.

Desde poco antes de la pandemia, en agosto de 2019, el diario PERFIL sorprendió incluyendo perfume a su tinta en el proceso de impresión. La fragancia que se utiliza lleva el nombre “Black man”. Fue creada especialmente para nuestro diario por el maestro perfumista Walter Soares, quien trabaja en el centro creativo que Givaudan tiene en San Pablo. Givaudan es la multinacional suiza más grande del mundo en la fabricación de sabores y fragancias e ingredientes cosméticos activos.

Luego vino la pandemia y como durante gran parte de 2020 se creyó que el coronavirus se transmitía en superficies, en algunos hogares se llegó a rociar con desinfectante a las tapas de las publicaciones, por lo que el perfume quedó secundarizado. Ahora volvemos a incluirlo en un proceso también de aproximaciones sucesivas al producto ideal: en septiembre pasaremos a la fragancia vainilla y meses después a la de café, con la idea de ir renovando olores y reminiscencias asociadas al placer del papel y la buena lectura.

La campaña publicitaria de estos festejos para el 25 aniversario de PERFIL fue creada por la multipremiada agencia de publicidad Mercado McCann. Varias campañas del diario PERFIL ya obtuvieron el Lápiz de Oro en 2015 (“Un diario creíble en un país increíble”), premio del Festival de Cannes en 2017, y ese mismo año el Lápiz de Platino en Argentina. Durante la pandemia, el aviso “Aislémoslo a él” creado por Mercado McCann ese 2020 también se alzó con el Lápiz de Oro. Ahora convirtió problema en solución diciendo: “Cada vez se lee menos. Cada vez se profundizan menos las notas. Cada vez los diarios vienen más flacos. Cada vez los lee menos gente. Desde el 28 de mayo PERFIL trae más páginas, suplementos y notas. ¿Por qué? Cada vez se lee menos. Cada vez se profundizan menos las notas. Cada vez los diarios vienen más flacos. Cada vez los lee menos gente.”

Suplementos que están separados del cuerpo principal del diario para leer y guardar más fácil

Aun acercándose a cumplir 25 años, PERFIL es el diario más joven del país. Ser el último eslabón de una cadena evolutiva obliga a defender la supervivencia de la especie con las mismas herramientas que explicó Charles Darwin en su “El origen de las especies por medio de la selección natural, la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida”: innovando y adaptando.

Uno de los avisos de Mercado McCann dice: “Si el diario está en extinción, estamos acá para preservar la especie”.