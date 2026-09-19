A un año de las elecciones

A poco más de un año para las vitales elecciones nacionales, el escenario sociopolítico en Argentina expone una situación inédita, al menos para las últimas décadas de vida democrática en la Argentina.

Un gobierno, sorpresivamente electo en 2023 que produjo un vuelco significativo en las estructuras económicas, políticas y sociales y una transformación del devenir económico que supuso casi una vuelta de campana respecto a todo el enfoque populista anterior.

Transcurridos ya más de mil días de la actual gestión, tanto en el oficialismo, como en la oposición, se dibujan claramente fortalezas, debilidades y profundas tensiones entre ambos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En lo que respecta al Gobierno, al Presidente y al partido gobernante:

Fortalezas

Gobernabilidad y consolidación parlamentaria: capitalizó su victoria en las legislativas, lo que le permitió ensanchar de forma sustancial sus bancadas en ambas cámaras y abandonar la extrema vulnerabilidad de su primer tramo de gestión.

Ancla fiscal e inflación: mantiene como principal activo la disciplina fiscal y el control de los agregados monetarios, habiendo logrado contener la hiperinflación y reducir drásticamente el déficit presupuestario.

Mejoras sustantivas en materia de seguridad, así como en cuanto al control de las calles y neutralización de sus otrora dueños, los movimientos sociales.

Debilidades

La personalidad del primer mandatario, agresivo e insultante en muchos casos, que le han generado focos de conflictos evitables, que supusieron en muchos casos verdaderos tiros en sus pies. Carente de empatía con las víctimas del proceso de transformación emprendido.

Desgaste en la microeconomía: La lenta recuperación del consumo masivo, la pérdida del poder adquisitivo y el incremento en las tarifas de servicios públicos que erosionan la paciencia social.

Conflictividad en la gestión: estilo de conducción centrado en el núcleo más próximo del Presidente, aparentes disputas internas, denuncias de corrupción y cuestionamientos a figuras clave del elenco gobernante.

Derrotas parlamentarias puntuales: Una oposición articulada ha logrado imponer discusiones sensibles en la agenda legislativa –como partidas de asistencia social, discapacitados o universidades.

La principal oposición, el popukirchnerismo, exhibe como fortalezas un piso electoral tradicional, consolidado desde largas décadas, y mayor presencia territorial, que le otorga volumen como primera minoría opositora en el Congreso y control sobre gobernaciones, particularmente en la Provincia de Buenos Aires.

Si bien ha logrado articular alianzas circunstanciales con sectores dialoguistas para frenar proyectos emblemáticos, exhibe una notoria crisis de liderazgo y desconfianza, al carecer de una figura única que concite consenso amplio, con su principal referente con prisión domiciliaria imposibilitada de por vida de ejercer cargos públicos.

La historia de sus largos gobiernos constituyen un rosario de calamidades, en materia de auge de la inseguridad, manipulación de la justicia, copamiento de la calle por los grupos sociales, y fundamentalmente, pésimos resultados económicos que han conducido al país al borde de un proceso hiperinflacionario.

En este contexto, sus representantes más conspicuos, en su tarea obstructiva actual, han optado como estrategia rehuir todo debate al respecto.

Cabe esperar que el devenir político permita augurar un mejor futuro, evitando el oficialismo seguir cometiendo sus inexplicables errores de conducción y exhibiendo mayor empatía con los sectores más desguarnecidos en la actual coyuntura, a fin de consolidar las transformaciones positivas ya concretadas.

¡Qué así sea!

* Economista. Presidente honorario de la Fundación Grameen Argentina.