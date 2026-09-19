La destrucción de la clase media

El Indec publicó que creció la informalidad laboral y que el PBI del trimestre dio negativo. Son más datos duros que tienen su correlato en el hecho de que en los estudios de opinión pública seis de cada diez pidan cambio de modelo económico. Muchos se preguntan: ¿la gente quiere volver al 200% de inflación? En sentido contrario, otros creen que se trata de un rechazo total a lo hecho por el gobierno en el que nada se recupera. La respuesta a ambos interrogantes es negativa. Hay un tercio que pide continuidad del modelo, y parte de los que piden cambio no rechazan la estabilidad. Simplemente, muchos la están pasando mal.

Desilusionados

El seis de cada diez se compone tanto de quienes siempre fueron opositores más de un cuarto de ex votantes de Milei, desilusionados. Ese sector pasó de apoyar lo que creyó que sería un cambio a vivirlo como una gran decepción. Poco a poco fue resignificando la validez del ajuste económico, y el caso Adorni les generó una indignación ética que los llevó a decir: “estos son más de lo mismo”. Muchos pensaron que Milei cumpliría con su promesa de que el ajuste sería para la casta, y se encontraron con que los ajustados eran ellos. Le creyeron que habría dolarización, que la clase media no sería tocada y que las anunciadas inversiones generarían empleos de calidad. Quienes pertenecen a sectores populares pensaron que podrían conseguir mejores trabajos.

El sueño de la movilidad social

Gran parte de los argentinos no se resignan a perder el sueño de la movilidad social. Si hay algo que los distinguió culturalmente fue creerse los europeos de América Latina. Hoy lo ven muy lejos, pero no deja de ser su aspiracional. Milei les está matando el sueño de ser clase media, y a medida que eso sucede, el enojo y la depresión crecen, incluso en un sector que hasta hace poco sentía que era el gobierno anterior el que atentaba contra sus valores de clase media y hoy siente que es el actual el que se lo está quitando. En lugar del esfuerzo del ajuste que los llevaría al progreso, se encontraron con el pluriempleo y el pasaje al trabajo informal.

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Hay una fuerte demanda de mejora en la calidad de vida. Una calidad de vida que antes se soñaba como la compra de la vivienda propia, del auto o de salir de vacaciones, y que hoy se convirtió en poder llegar a fin de mes sin endeudarse.

No es que la estabilidad económica no sea valorada: la baja de la inflación es importante para algo más de la mitad de la población. Para el resto, el índice está “dibujado”. El bolsillo sin dinero es su propio Indec. Y si no se llega a fin de mes, la estabilidad no alcanza.

Los que quieren continuidad o cambio no necesariamente quieren lo mismo, aunque tengan aspectos en común. En el tercio minoritario están los que creen que el modelo no precisa modificaciones, y los que creen que debe mantenerse pero con retoques. En el resto mayoritario están los que creen que hay que cambiarlo totalmente, y los que quieren el cambio pero rescatan aspectos del modelo.

Estos últimos valoran la estabilidad económica, pero quieren trabajo digno y buen ingreso. El crecimiento de la informalidad laboral que los lleva a la uberización es lo contrario a lo que desean. Este sector, que creyó en Milei, tuvo que cambiar sus hábitos de compra y endeudarse para llegar a fin de mes. Ser de clase media como aspiración está convirtiéndose en llegar tranquilo a fin de mes, poder estudiar y pasear el perro.

Los que creen que hay que cambiar el modelo totalmente valoran con menor intensidad una inflación baja, y demandan fuertemente más oportunidades laborales, incrementos salariales, la recuperación de derechos laborales y sociales, un Estado presente, defensa de la industria nacional e inversión en obra pública; critican con dureza la corrupción del Gobierno. Allí muchos temen pasar de la pobreza digna a la indigencia.

El cambio busca un candidato que sea capaz de entender la complejidad del conjunto de la demanda social.

* Consultor y analista político.