RDE: El PBI cayó 0,6% en el segundo trimestre y crece la preocupación por el empleo y la actividad

La economía argentina mostró señales contrapuestas durante el segundo trimestre de 2026. El PBI aumentó 2% interanual, pero cayó 0,6% desestacionalizado frente al primer trimestre, mientras la tendencia-ciclo avanzó 0,8%. Al mismo tiempo, la inversión registró una fuerte contracción interanual y la industria manufacturera volvió a mostrar números negativos.

“En términos interanuales creció 2% y eso es lo que salió a festejar el ministro de Economía, Luis Caputo”, señaló Ariel Maciel, jefe de Economía de Perfil, durante el análisis junto a Santiago Llull. El dato que mostró una dinámica diferente fue la comparación contra el trimestre inmediatamente anterior: el INDEC confirmó una baja del 0,6%, junto con retrocesos trimestrales del consumo privado del 2,4% y del consumo público del 2,3%.

La inversión cayó 11,1% interanual

“La inversión en este segundo trimestre del año se desplomó en 11,1%. Es realmente impactante lo que está sucediendo”, advirtió Maciel. La formación bruta de capital fijo retrocedió efectivamente 11,1% frente al segundo trimestre de 2025 y 0,8% en términos desestacionalizados respecto de los primeros tres meses de 2026.

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El periodista relacionó ese escenario con la situación fabril y aseguró que las plantas están trabajando “prácticamente a mitad de máquina”. El último dato disponible de utilización de la capacidad instalada mostró un nivel general de 58,2% en julio, frente al 58,4% del mismo mes de 2025.

Sectores que avanzan y otros que retroceden

Maciel destacó que la mejora interanual estuvo impulsada en buena medida por actividades primarias. “Hay sectores que están creciendo, pero los sectores que mayor mano de obra generan están complicados”, planteó al diferenciar la evolución sectorial.

Los datos del INDEC muestran que en el segundo trimestre la pesca creció 44,7%, la explotación de minas y canteras 16,4% y agricultura, ganadería, caza y silvicultura 6,9%. En contraste, la industria manufacturera cayó 2,1%, mientras comercio mayorista, minorista y reparaciones prácticamente no registró variación interanual. “Eso es lo que hay que mirar cuando analizamos qué pasa con el empleo”, sostuvo Maciel.

Desocupación e informalidad

“Hay que trabajar sobre el trabajo informal”, planteó Llull al poner el foco en la calidad de los puestos laborales. Durante el segundo trimestre, la tasa de actividad se ubicó en 48,9%, la de empleo en 45% y la desocupación alcanzó el 7,9% en los 31 aglomerados urbanos relevados por el INDEC.

El último informe específico disponible sobre informalidad, correspondiente al cuarto trimestre de 2025, ubicó esa tasa en 43%. “No solamente importa que una persona tenga trabajo, sino en qué condiciones lo tiene”, fue el eje del análisis sobre un mercado donde una parte significativa de los asalariados carece de descuentos jubilatorios.

El vínculo entre empleo, consumo y recaudación

Maciel advirtió que el deterioro laboral puede trasladarse rápidamente al resto de la economía. “Si la gente no tiene plata, no tiene empleo y no lo tiene de manera formal, no solamente se derrumba el consumo, sino también todo lo que tiene que ver con los aportes que van directamente al Estado”, sostuvo.

El desafío, según planteó, consiste en lograr que la estabilización de las variables generales tenga un correlato en la producción y el mercado laboral. Maciel recuperó en ese sentido la necesidad de construir un “puente entre el ordenamiento macro y la actividad productiva”, en momentos en que el crecimiento de actividades como minería, energía y agro convive con una inversión 11,1% menor y una industria que volvió a retroceder.