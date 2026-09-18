RDC: las elecciones en Brasil quedaron condicionadas ante presuntas denuncias y sospechas judiciales sobre los candidatos

A pocas semanas de las elecciones en Brasil, la analista, Eleonora Gosman, participó del debate en Ronda de Corresponsales (RDC) por la pantalla de +Perfil y se refirió a cómo las investigaciones judiciales y las sospechas sobre figuras vinculadas al oficialismo y a la oposición comienzan a ocupar un lugar central en la campaña.

Gosman recordó una investigación relacionada con el denominado escándalo del sistema jubilatorio y las acusaciones que alcanzaron a personas cercanas a figuras políticas brasileñas. “¿Qué ocurrió? Lo acusaron de haber participado, supuestamente porque nunca hubo pruebas, en lo que se llamó el escándalo del sistema jubilatorio”, planteó.

El escándalo del sistema jubilatorio

Sobre el funcionamiento de la maniobra investigada, Gosman explicó: “Consistía en que había un grupo facineroso que lo que hacían era tomar parte de los fondos jubilatorios y usarlos, digamos, con fines personales en el sentido de ponerlos en fondos, etcétera, para que le dieran pingües de ganancia”.

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La periodista señaló además que una de las cuestiones que están bajo análisis son los vínculos entre personas cercanas a figuras políticas y quienes aparecen involucrados en la investigación. “Bueno, resulta que un amigo muy íntimo de Flavio estaba involucrado directamente, está involucrado directamente en ese sistema”, enfatizó en +Perfil.

Y agregó: “Está involucrado, un amigo íntimo de Flavio Bolsonaro está involucrado en ese sistema y es una suerte de PAC financiero del sistema de, digamos, de reparto para distintos fondos, de los fondos de la jubilación para llevarse las ganancias”.

Viajes, vínculos y nuevas sospechas

Otro de los elementos mencionados por Gosman son los viajes realizados por Flavio Bolsonaro y una persona señalada en la investigación. “Entonces, la policía identificó esto, identificó esa amistad entre Flavio Bolsonaro y este abogado, que es el hub de todo esto, que se llama, bueno, creo que dice Thomas, que ha presidido, bueno, y lo que dijo, lo que dice es que tanto Flavio como este muchacho hicieron cinco viajes al exterior juntos”, destacó.

Según la periodista, uno de esos viajes tuvo lugar antes de la asunción de Donald Trump: “Dice que la última vez lo hicieron a Estados Unidos antes, justo antes, dos días antes o tres días antes de la asunción de Donald Trump”.

También señaló que el traslado se realizó en un avión privado vinculado a una empresa relacionada con un empresario investigado: “En ese vuelo, iban con la familia, etcétera, lo hicieron en una especie de avión privado directo de una empresa que, por casualidad, el de Daniel Vorcaro, el banquero corrupto, fue socio”.