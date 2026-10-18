Ante la duda, retirar

Cuando el Dibu Martínez quedó knock out en el medio del área, durante el partido Everton-Chelsea, todos sabíamos que por el golpe en la cabeza que había recibido y por el abordaje que recibió, iba a ser reemplazado. Esto que ahora es una condición sine qua non, no siempre se abordó con tanta dedicación en los traumatismos encéfalo craneanos (TEC). La vivencia del arquero argentino es una buena excusa para repasarlo.

Una conducta peligrosa

Durante la mayor parte del siglo XX, las conmociones cerebrales en el deporte se manejaban con una mezcla de minimización e inacción. Minimización porque al día siguiente estábamos todos entrenando como si nada hubiese pasado e inacción porque en el momento que nos pasaba cada uno se levantaba como podía y seguía adelante con chorrito de agua que le tiraban en la cabeza y aguantándose el mareo. Hoy sabemos que esa conducta era peligrosa. La evolución de la medicina del deporte y la evidencia científica han transformado radicalmente el enfoque.

A comienzo de octubre de 2026, en el predio de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) se desarrolló el III Simposio de ciencias aplicadas al fútbol y se debatió mucho sobre la salud mental y el cuidado del cerebro en el futbolista.

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Algunas de las conclusiones más importantes:

El reposo absoluto prolongado no solo carece de beneficios, sino que puede retrasar la recuperación. Así como hubo un tiempo donde no se le dio importancia, los primeros protocolos se fueron al otro extremo y prescribían reposo cognitivo y físico estricto y amplio hasta la desaparición total de los síntomas. Hoy en día, la evidencia recopilada en los últimos consensos internacionales, la recomendación estándar exige un reposo relativo de 24 a 48 horas y después comienzo de actividades livianas.

Hay que minimizar la subjetividad en los diagnósticos y estandarizar la clasificación. Se implementaron dos herramientas clínicas estandarizadas de evaluación. En el campo, la Concussion Recognition Tool (CRT6) y el SCAT6 (Sport Concussion Assessment Tool) lo que permite evaluar los aspectos neurocognitivos, cervicales y vestibulares.

Por su parte, el cambio de protocolo no se ha limitado al tratamiento de la lesión aguda, sino que se ha extendido a la prevención del daño acumulativo de largo plazo, con el desarrollo del concepto de microtraumatismo repetitivo por el cabezazo. Investigaciones de la última década revelaron que los exfutbolistas profesionales de campo presentan un riesgo entre dos y tres veces mayor de desarrollar enfermedades neurodegenerativas (como demencia o encefalopatía traumática crónica, CTE) en comparación con los guardametas y la población general.

Dicho sea de paso, aún recuerdo cuando en los entrenamientos de las inferiores de Vélez Sarsfield, Julio Falcioni y su ayudante, nos pateaban las pelotas Pintier pesadas desde mitad de cancha para que los defensores despejáramos de vuelta a la mitad de la cancha.

Las prohibiciones y restricciones al cabeceo que se impusieron en categorías infantiles en algunos países (menores de 10 y 12 años) están en discusión. Trabajar una correcta técnica de cabeceo y utilizar balones más livianos se está imponiendo como estrategia efectiva para el largo plazo.

Estrategias caras

La ciencia sigue avanzando, pero algunas estrategias son caras. La medición de biomarcadores plasmáticos de daño cerebral (como la proteína p-tau217 y la S100B) viene dando muestras de ser una herramienta eficaz para evaluar el estrés metabólico tras los impactos, pero no es eficiente para ser ampliamente extendida.

En el terreno de las intervenciones agudas, ante los golpes se está investigando intensamente sobre terapias coadyuvantes como el enfriamiento craneal selectivo y precoz. Se estima que el enfriamiento en los primeros 30 minutos posteriores a la conmoción son claves para atenuar la “crisis energético metabólica” que sufre el cerebro tras el trauma. Falta evidencia todavía.

En la Argentina también se hace ciencia y el equipo de conmoción de la Asociación Argentina del Deporte con la conducción de la doctora Virginia Rafael está trabajando sobre un protocolo de regreso al campo post conmoción medido con wearables. Profesionales médicos a cargo del tema en otros clubes pueden sumarse.

“Ante la duda, retirar” es el lema imperante en el fútbol para actuar ante un traumatismo de cráneo, tanto en juveniles como en profesionales. Por eso estaba claro que, con el preciso abordaje (calcado del manual) que le realizaron al Dibu Martínez, el siguiente paso era sacarlo del campo.

Si no lo vieron, es una buena oportunidad para aprender cómo actuar.