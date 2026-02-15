Argentina alcanza su mejor desempeño histórico

El Global Soft Power Index 2026 de Brand Finance es uno de los principales relevamientos internacionales sobre poder blando, elaborado anualmente a partir de encuestas a decenas de miles de personas en más de cien países. El índice mide la capacidad de los Estados para influir y proyectarse en el escenario global a través de factores no coercitivos, combinando variables vinculadas a la reputación, la cultura, los valores, la gobernanza, las relaciones internacionales, los negocios, la educación, los medios y el impacto percibido. Su principal fortaleza es que no se limita a medir imagen, sino que busca captar la coherencia entre la percepción externa, el desempeño institucional y la proyección internacional.

En la edición 2026 que se publicó a fines de enero, Argentina obtuvo 45,2 puntos y se ubicó en el puesto 37 del ranking global, entre Mónaco (45,5) y Tailandia (45). Con este resultado, el país obtuvo tanto su mejor puntaje como su mejor posición desde que es medido en este índice (2019). El resultado se inscribe en un contexto internacional marcado por dos cambios simultáneos: mientras China alcanzó su mejor desempeño histórico y superó a Estados Unidos en reputación global, este último registró en 2026 la mayor caída interanual entre los 193 países evaluados, con un retroceso de 4,6 puntos en su puntaje total y una caída de 11 posiciones en el pilar de reputación, hasta el puesto 26.

Para el caso argentino, la diferencia surge al observar la evolución entre 2019 y 2026, un período que muestra una recuperación gradual, pero sin cambios estructurales profundos. El país mejoró su desempeño general sin dar un salto decisivo. Desde los 33,9 puntos de 2019 hasta los 45,2 de 2026, la tendencia es positiva, aunque el avance en el ranking es moderado. Se trata más de una recomposición sostenida desde un piso bajo que de una transformación del posicionamiento internacional.

La segunda clave del período es la evidencia de una estructura desequilibrada en el poder blando argentino. A lo largo de la serie, los pilares vinculados a la identidad y la percepción social (Familiaridad, Cultura y Patrimonio, y Personas y Valores) se mantienen entre los mejor posicionados del país, incluso en contextos de crisis económica o inestabilidad política. En contraste, los pilares asociados al funcionamiento institucional (Gobernanza, Negocios y Comercio, y Educación y Ciencia) muestran mejoras puntuales sin una trayectoria clara de fortalecimiento, permaneciendo en posiciones bajas del ranking. Esta combinación refleja un poder blando apoyado en factores simbólicos duraderos, pero limitado por lo que parecen ser algunos déficits estructurales.

La tercera clave es que la proyección internacional de Argentina es inestable y dependiente del contexto. Los pilares de Influencia, Relaciones Internacionales y Medios y Comunicación registran avances y retrocesos entre 2019 y 2026, lo que sugiere que la visibilidad y el peso internacional responden más a coyunturas políticas o episodios puntuales que a una estrategia sostenida de posicionamiento externo.

Un último contraste ayuda a explicar la dinámica del período. Entre 2019 y 2026, el pilar que registra la mayor mejora en puntaje absoluto es Impacto positivo/negativo neto, que pasa de 21,8 a 36,4 puntos, lo que indica una mayor presencia e impacto percibido. En el otro extremo, Gobernanza muestra la peor evolución relativa: pese a una mejora marginal en el puntaje, Argentina cayó del puesto 46 al 60 en esos siete años, una muestra de que otros países avanzaron más rápido en calidad institucional y previsibilidad.

En conjunto, la serie 2019–2026 muestra a una Argentina que ha reforzado su visibilidad y su impacto en el plano internacional, pero que aún enfrenta dificultades para traducir ese capital en mejoras comparables de sus capacidades institucionales y estructurales.

*Director de Análisis e Investigación en gormanlee.com