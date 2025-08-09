Burford busca evitar el embargo y propone una salida negociada con quita y bonos largos

Burford Capital quiere hacer una oferta formal a la Argentina. El fondo demandante vencedor en el juicio por la manera en que se renacionalizó YPF en 2012 no quiere el 51% de las acciones de la petrolera en manos del Estado, y acepta la realidad de un país imposibilitado de emitir hoy deuda voluntaria en el mercado financiero internacional. Ésta debería ser por unos US$ 16 mil millones; el monto que según la jueza de primera instancia Loretta Preska se le debe al vencedor. Burford está dispuesto a negociar una quita importante y a sondear algún otro tipo de instrumento financiero que sea más amistoso para el presente económico y de no acceso al mercado de capitales que tiene la Argentina. Dos alternativas que Burford plantea son la emisión de un Cupón cero a 10 años o un título perpetuo a 50 años.

En el primer caso, se trata de un bono o instrumento de deuda que no paga intereses periódicos (cupones) durante la vida del mismo (en este caso 10 años). En lugar de eso, se emite a un precio inferior a su valor nominal y se liquida en su totalidad al vencimiento. La ganancia del inversionista proviene de la diferencia entre el precio de compra y el valor nominal que recibe al vencimiento. Con esta alternativa, Argentina se comprometería al rescate de la deuda, en el caso de emitirla este año, en el 2035.

En el segundo caso, un título perpetuo a 50 años en el mercado financiero internacional implica un tipo de instrumento de deuda que no tiene una fecha de vencimiento específica y puede pagar intereses indefinidamente. Aunque se lo denomina a veces “a 50 años”, esto típicamente indica un período estimado o una expectativa de duración, pero en la práctica estos títulos no vencen y el emisor puede seguir pagando intereses mientras existan. En el caso de la deuda a Burford, Argentina se comprometería a reconocerla, pagar intereses anuales, y fijar un período en el tiempo de hasta 50 años para cancelar los intereses.

Ésta será la oferta que llevarán los abogados de Burford esta semana a la Cámara de Apelaciones de Nueva York, cuando nuevamente las partes se vean las caras en ese tribunal. Desde el martes, la segunda instancia de la Justicia de los Estados Unidos debe resolver la causa de fondo sobre la apelación de la Argentina para que no se embarguen las acciones en poder del Estado en YPF, una decisión que había tomado la jueza de primera instancia Loretta Preska. Por lo que se sabe, la idea del lado argentino es no aceptar ningún tipo de oferta, rechazar las dos alternativas que llevará Burford, mantener la posición radical de no negociar en esta instancia; y esperar una resolución de fondo de la Cámara. Y en el caso de ser negativa, recurrir a la última instancia posible, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Y sólo luego de una decisión en ese nivel, en el caso de que sea negativa para el país (algo que se descarta ocurrirá, ya que rara vez se cambia una decisión de fondo de un tribunal inferior), pedir una instancia negociadora. En este punto, Burford hace una advertencia. Luego de una definición de la Corte Suprema a su favor, ya no habrá ni quita, ni cupón cero ni perpetuo a 50 años. Sólo un pago al contado o un titulo público administrable en el mercado de capitales internacional voluntario, por el total de la deuda; que en la actualidad tiene un valor de US$ 18 mil millones, según los cálculos de los vencedores.

Los puntos fundamentales de la causa que transita días tormentosos en las Cortes de los Estados Unidos.