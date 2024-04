Combo fiscal sí, reforma no

Esta semana se conocieron detalles de la nueva ley ómnibus y la nueva Ley Fiscal a tratar en el Congreso. En la segunda encontramos creación, modificación y eliminaciones de impuestos, si tomamos las propias palabras del Señor Presidente, debería moverse en un carrito con rulemanes, porque avisó que si creaba impuestos se cortaba las extremidades.

Crea el impuesto a los ingresos personales, que no es otra cosa que volver a retener Ganancias sobre los sueldos, eliminadas por la Ley sancionada el 29 de septiembre del año pasado, y efectiva desde el 1º de enero 2024, por lo cual solo las sufren quienes cobran desde el Mínimo No Imponible (MNI) de 15 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), igual a $ 2.340.000 en bruto hoy. Con esta creación el MNI baja a $ 1.800.000 en bruto para solteros y $ 2.200.000 familia con 2 hijos, sacando todas las exenciones como horas extras, guardias, aguinaldos y demás. Por lo cual pagarían cerca de un millón de personas, cuando en octubre pasado eran 800 mil los beneficiados. O sea, quienes pagaban $ 0 porque cobraban $ 2.000.000, van a pagar cerca de $ 10 mil mensuales de descuento directo del sueldo, pero aquellos con actividades como petroleros/camioneros/aceiteros y demás, que con sueldos de $ 2.300.000 pagaban $ 0, les pasarán a descontar cerca de $ 25 mil; con todas las retenciones se calcula una recaudación casi de $ 300 MM de los que solo se coparticiparán cerca de $ 75 MM a las provincias.

Luego existe un blanqueo por el cual los que declaren hasta US$ 100 mil, no pagarán nada y luego solo el 0,50% de bienes personales, pero quienes exterioricen importes mayores y los dejen en las cuentas bancarias hasta el 31/12/2025 incorporándose a fideicomisos de construcción, tampoco pagarán nada. Si quieren movilizarlo pagarán 5% hasta los US$ 200 mil y luego 10 y 15% de impuesto.

Esto no le gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El tercer punto es eliminar todas las moratorias previsionales, desde la firmada en 1992 por el Presidente Menem que se maneja a valores históricos como la que se extiende hasta marzo de 2025, actualizable igualmente que las jubilatociones. Señalemos ES MENTIRA que a quienes acceden a ellas se les “regala” la jubilación, porque al ingresar se les descuentan las cuotas por los años no aportados. También es mentira que quienes tienen una moratoria, hay que sacarlos del PAMI, junto a demás beneficios de los jubilados, y es necesario que sean planes sociales, ya que la misma Ley 24.241 y modificatorias los diferencian;los jubilados con todos los aportes acceden al suplemento de 82% móvil del SMVM, los que llegan por moratorias no, y quienes no ingresan para completar aportes tienen la Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM) que es el 80% de la jubilación mínima.

Bienes Personales baja alícuotas entre 0,50 y 1,25%, de acuerdo al monto de valuaciones fiscales declaradas, volviendo el MNI de este impuesto en US$ 100 mil –como en 1991- y desde allí en adelante; incluso permitiendo abonar por adelantado el impuesto hasta 2026 reduciendo la tasa a pagar.

La modificación en autónomos pasa de $ 10 millones a $ 17 millones anuales, o lo que es igual, de $ 816 mil a cerca de $ 1.416.000 de MNI con deducciones actualizables por IPC.

Lo último es el monotributo, modifica sus escalas llegando a $ 44 millones para proveedores de servicios y $ 68 millones para vender bienes, en forma anual desde los $ 11 y $ 17 millones actuales, o lo que es lo mismo de $ 916 mil y $ 1.416.000 a $ 3.667.000 y $ 5.667.000 en forma mensual, multiplicando por tres veces el valor de la cuota mensual; por lo cual la última categoría de bienes pasaría a ser cerca de $ 320 mil.

Con esos valores, hay inconsistencias porque un monotributista podría facturar hasta $ 4,2 millones mensuales más que un autónomo, sin ser verificado por AFIP.

Significa total desconocimiento de los principios básicos de tributación y solo justificable en su afán recaudatorio con locura personal por una moneda que no es la nuestra, tanto en la calle como en la ley.

*Analista económico y tributarista.