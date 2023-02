Como el aborto en 2018, el juicio a la Corte agrieta al periodismo

Llega a su fin el tiempo de las vacaciones de verano. Ya comenzaron las clases en buena parte del país y febrero se lleva los últimos estertores del calor y el descanso. Y se acercan los meses en los que las elecciones próximas ocuparán un espacio mayor y más movido para políticos en campaña, con candidatos aún no definidos y la inevitable puja por los cargos a definir.

En este marco, los medios de todos los soportes –papel, electrónicos, radio y televisión– también abren el juego a una puja por convocar lectores, oyentes, público. Es decir: la gente que está hoy más interesada en el precio de la leche en las góndolas que en la lucha por espacios de poder.

Una recorrida por los medios –PERFIL incluido– permite registrar que la inflación sigue siendo el tema principal, en competencia con otro tema que interesa menos a la sociedad, mal que les pese a sus promotores: la puesta en marcha de los mecanismos que pueden llevar a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia a un juicio político defendido desde un margen de la grieta y rechazado desde el otro.

En las últimas semanas, creció el número de cartas sobre el tema enviadas al Correo de este diario. Como verán los lectores, ese crecimiento no tiene correlato con la cantidad de misivas publicadas. Y es que, como ha sucedido ya en el pasado, son muy pocos los envíos de correspondencia bien fundamentados, con respeto y propuestas serias. Veo hoy algo respecto del juicio a la Corte que se asemeja en mucho a lo sucedido cuando se producía el gran debate mediático, social y político sobre la inclusión del aborto legal en la normativa jurídica argentina. Cinco años atrás, a fines de febrero de 2018, las diferentes posturas respecto del aborto dividían la sociedad entre verdes y celestes, entre favorables a la interrupción voluntaria del embarazo y opositores a la ley de sanción inminente. Explicaba entonces en mi columna que no abría el espacio del Correo “para reproducir en torno al tema diatribas, insultos o aseveraciones que no estén adecuadamente fundamentadas; en estos últimos días, se multiplicaron los envíos de quienes desplazan la seriedad de la necesaria discusión sobre tan delicada cuestión y la reemplazan por la superficialidad y aun la frívola postura de levantar el dedo acusador contra quienes no coinciden con sus posturas o el aplauso infundado para quienes sí coinciden”. Lo que valía para aquella polémica vale hoy para la que tiene a la Corte Suprema como centro de la puja entre posturas antagónicas. Pero no son las cartas el único medio que está en la mira de este ombudsman. También lo está la creciente polarización que afecta a los medios en general: cada vez con mayor virulencia, se unen a uno u otro extremo de la grieta, manifestándose (muchas veces sin fundamentos serios, con argumentos más políticos que periodísticos) en línea con quienes proponen el enjuiciamiento o quienes ven en esto una suerte de golpe contra uno de los poderes del Estado, como bien lo definió Beatriz Sarlo en su columna del domingo 19 (pág. 4, https://www.perfil.com/noticias/columnistas/golpe-civil-por-beatriz-sarlo.phtml).

En este espacio se ha dicho muchas veces que la adscripción de un medio a los mandatos de una u otra corriente política no le hace bien al ejercicio del buen periodismo. Debo reconocer en PERFIL cierto grado de ecuanimidad al tratar estos temas que animan el debate entre gobierno (en sus variados matices internos) y oposición (en sus variados matices internos).

Invito a los lectores a observar con detenimiento qué sucede páginas adentro y marcar cualquier desvío de esa línea de prescindencia relativa que hasta ahora viene manteniendo el diario.