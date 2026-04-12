¿Crisis sanitarias en simultáneo?

Desde el 11 de diciembre de 2023 a hoy nos encontramos con una serie de crisis en todos los esquemas de salud dependientes del Estado nacional y en sectores muy necesitados. Para ello debemos entender que la salud en nuestro país hasta hoy mayoritariamente es pública y gratuita en muchos de sus espectros.

1. Discapacidad

2. Iosfa

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3. PAMI

4. Programa Remediar

1. En cuanto a discapacidad cabe informar lo último en cuanto a que la crisis sanitaria ya se encuentra siendo investigada como defraudación a la administración pública en la Justicia Penal por un monto de $ 75 MM que corresponden a medicamentos de alto costo + implantes cocleares + prótesis de alto valor + sillas de ruedas motorizadas y se investiga la comisión de retornos (coimas) desde el más alto funcionario del organismo gubernamental que se encargaba de proveerles la parte médica y prestaciones a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad como lo constituyen los poseedores de los 600 mil certificados de discapacidad nacionales

2. En la parte correspondiente a la que era la obra social de las fuerzas armadas tenía un superávit de $ 10 MM al 9/12/2923 2023 y al mes de marzo pasado poseía una deuda de $ 250 MM; o sea, para que quede más claro no pueden justificar en qué usaron esos $ 260 MM en los dos años de esta gestión cuando asumió como ministro de Defensa quien hoy es el diputado nacional por Mendoza de LLA Luis Petri y con sus asesores llegados en forma directa para gestionarla.

3. PAMI: desde que dejó la Dirección de la obra social de jubilados y pensionados Luana Volnovich el 9/12/2023 que había un superávit de $ 300 MM para hacerle frente a terapias + prestaciones + medicamentos a cerca de $1.400.000.000.000 (o sea $1,4 BM) entre los que se encuentra la licitación 12/2025 de lentes intraoculares que hoy está siendo investigada por la Justicia para operaciones da cataratas por un total de $ 80 MM que según palabras de los mismos oftalmólogos son de mucha menor calidad a las de 2024 y a su vez sobrevaluadas alrededor de +750%., para entenderlo mejor se paga $ 80 MM por algo que posee un valor de $ 10 MM en la calle. Pero además de ello también hoy posee una deuda de $ 1.4 BM en total, pero también se deglutieron el superávit de $ 300 MM que encontraron al llegar.

4. Con el recorte al Programa Remediar en curso se comunicó que pasa a cubrir solamente tres de los cien medicamentos que se encontraban en el Vademécum de 2025, eso genera una diferencia de casi $ 50 MM. Màs sabiendo que es el único programa que asiste a los más desprotegidos de la sociedad porque entrega los remedios en forma gratuita e inmediata al ser prescripto por los médicos en centros de primera atención de salud (las más de las 6 mil salitas que hay en el país).

Con estos antecedentes tenemos un dato que nos brinda una sumatoria de $ 2.085.000.000.000 ($ 2,085 BM) solo en la cartera correspondiente a Salud en el plazo de dos años y que al estar investigado por la Justicia Penal nos da la sensación que dejó de ser un tema de inoperancia para ser un tema que corre contra todo el pueblo como consecuencia de acciones cometidas adrede rompiendo el propio relato, que eran mejores que los anteriores para ser mucho peores que todos los gobiernos desde la vuelta de la democracia hasta ahora.

*Analista económico y tributarista.