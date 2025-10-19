Cuatro noticias trascendentes

En ocasiones anteriores, en estas mismas columnas se señalaba que el último 7 de septiembre se produjo una desagradable sorpresa para el altivo paseo político del Gobierno.

Una derrota electoral de magnitud en los comicios de la Provincia de Buenos Aires. Sufrida a pesar de los indiscutibles y para muchos sorpresivos logros macroeconómicos en materia de inflación y equilibrio en las cuentas públicas, inevitables generadores de importantes costos sociales.

Los mismos que contribuyeron a exacerbar, acicateados por la oposición, un creciente hartazgo en parte de la población.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Es en este contexto que, caben destacar cuatro noticias dando razòn al encabezado: en primer lugar, e independientemente de la problemática nacional, el histórico acuerdo de paz, alcanzado entre Israel y Hamas con mediación internacional.

Pese a su fragilidad, constituye una noticia de máxima importancia permitiendo la liberación de los inhumanamente secuestrados y también asesinados rehenes israelíes. A la vez posibilitar el ingreso de ayuda humanitaria y reconstrucción parcial de los territorios gazatíes.

Si bien subsisten desconfianza mutua e historial de incumplimientos, esta noticia es sin duda, fundamental.

Acuerdo de apoyo económico con los Estados Unidos al país, a fin de fortalecer las reservas internacionales del Banco Central y proveer de liquidez en moneda extranjera, para estabilizar el mercado cambiario argentino.

Este apoyo se concreta en circunstancias de un clima de conjunción desestabilizadora motorizada por el popukirchnerismo con el auxilio de hasta no hace mucho tiempo, amigos y exaliados del Gobierno.

En tiempo récord, y a diferencia de la pasividad acostumbrada, sancionaron una andanada de iniciativas legislativas que apuntan directamente a deteriorar la línea de flotación del equilibrio fiscal.

A su vez, apoyados en movilizaciones callejeras afines casi diarias, contribuyendo a exacerbar el clima de zozobra de la población, inerme ante estos movimientos.

Errores propios del oficialismo, posibilitando denuncias opositoras sistemáticas en diferentes frentes y ámbitos, que culminaron con la renuncia a su candidatura a diputado nacional, de quien encabezaba su oferta electoral en la Provincia de Buenos Aires.

No obstante, y lamentablemente, en la actual circunstancia nacional, el próximo comicio adquiere particular relevancia.

El enorme ajuste del Estado, y la casi milagrosa baja de la inflación, que aventó un riesgo hiperinflacionario, (baste recordar simplemente el 25% mensual de inflación dejada por el gobierno K para diciembre de 2023), requiere un enorme trabajo de consolidación, y para ello, se hará necesario que el Congreso sancione con urgencia los imprescindibles cambios en las legislaciones laborales, previsionales e impositivas, que podrían ser abordados con otra composición de las Legislaturas, diferente cualitativamente de la actual.

Para ello, se torna perentorio que el Gobierno obtenga un razonable resultado comicial.

La incógnita estriba si la población, cansada por el esfuerzo ya realizado, acicateada por la andanada opositora y por los errores propios del oficialismo, podría preguntarse si redobla el apoyo.

La respuesta está en las urnas, a ser develada muy próximamente.

Es de esperar, a criterio de quien esto reflexiona, que la esperanza subsista y posibilite el definitivo cambio que están reclamando buena parte de los argentinos, cansados de un populismo conductor hacia el atraso, el estancamiento y el deterioro institucional.

Sepa el pueblo votar.

*Economista. Presidente honorario de la Fundación Grameen Argentina.