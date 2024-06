Del panelista al dministrador de discursos de odio

Lo digo muy en serio: si me pasa algo, que nadie mire hacia el Oriente, miren hacia el Norte. Después de ver las cosas que se están haciendo desde determinadas sedes diplomáticas y escuchar las cosas que han dicho en la Asamblea de la ONU, no me quedan dudas. Digan lo que digan, si me pasa algo no viene de Oriente”, subrayó Cristina Kirchner (30 septiembre de 2014).

A nuestro criterio, es este gravísimo intento de femimagnicidio el que sobredetermina las condiciones estructurales en la coyuntura específica en la que irrumpe Javier Milei como alternativa electoral y de gestión estatal de los discursos de odio.

Es en esta perspectiva de análisis que la alianza Caputo-Milei excede largamente el “plano económico”.

Funcionario símbolo de la derrota del macriato, el más criticado por el “Milei panelista”, Luis Caputo, “Toto”, es hoy el superministro del gobierno “anticasta” de LLA. Sin duda, este cambio de mirada de Milei sobre Caputo llama a la reflexión.

Irina Hauser aporta datos muy interesantes para conjeturar sobre esta metamorfosis con el paisaje de fondo del intento de femimagnicidio.

“El fiscal Gerardo Pollicita requirió que sea tasado el mobiliario por el que la familia Caputo supuestamente le pagó una suma millonaria a la modesta carpintería bonaerense de Morel, el líder de la violenta agrupación, para un emprendimiento a más de mil kilómetros, en Neuquén. La querella de la vicepresidenta advirtió que Morel comenzó a recibir pagos de los Caputo un día antes de que Revolución Federal empezara a actuar en 2022 y siguió cobrando hasta que se produjo el intento de magnicidio… Cuando fue indagado, Morel relató que había conocido a Rosana Caputo en diciembre de 2021, un día que ella pasó por la puerta de su taller y entró a mirar (aunque desde afuera no se advertía que ahí había una carpintería). Le encargó dos mesitas ratonas y dos barras para una casa en el barrio Santa Clara al Sur, otro emprendimiento de Caputo Hermanos. Esta empresa es manejada por los hermanos de Luis “Toto” Caputo, el exministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri… La financiación de Caputo Hermanos a Morel empezó y terminó con Revolución Federal. Así como todo comenzó en mayo de 2022, todo concluyó con el atentado a Cristina Kirchner”.

Es necesario entonces no romantizar al presidente Milei, ciertamente producto de las transformaciones estructurales que soportó el país pero también asumir que, lejos del panelista disruptivo, Javier Milei candidato y a la postre presidente resulta efecto central del intento de femimagnicidio impune del 1º de septiembre de 2022 y la consecuente administración estatal de “los discursos de odio” que habilitó aquel delito.

“En enero del año 1933, en Alemania, la mayoría del pueblo, entusiasmada por lo que se le aparecía como una inédita novedad, eligió como canciller (en ese entonces la máxima autoridad institucional del Reich) a un personaje grotescamente payasesco, excabo del ejército, pintor de tercera categoría, grosero y gritón, pero que prometía una radical refundación nacional que produciría un mileinio, perdón, un milenio de felicidad teutónica. Bien; a las pocas semanas de gobierno ya era completamente claro que la política del obsceno aullador solo podía conducir, a la corta o a la larga, a la catástrofe. Sin embargo, tanto aquellos que lo sostenían con convicción como aquellos que lo habían votado quizá con reservas, pero con grandes esperanzas, esgrimieron básicamente dos argumentos para no cuestionar activamente su poder despótico: primero, que el Führer había sido consagrado mediante elecciones irreprochablemente legales y formalmente democráticas; segundo, que el gobierno aún llevaba poco de andar, que había que darle tiempo, tener paciencia, esperar”.

*Director de Consultora Equis.