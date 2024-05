Del paro nacional al “homenaje” por Malvinas, ejemplos de fake news

¿Cuánto hay de cierto y cuánto de erróneo o falso en las afirmaciones del presidente Javier Milei acerca de la situación en cada paso que da desde su asunción, en diciembre de 2023? Es una pregunta de respuesta difícil: ha recurrido a la difusión de fake news (noticias falsas) en un sinnúmero de oportunidades desde los tiempos en los que actuaba como panelista en programas de televisión, pasando por actos de campaña preelectoral hasta su devenir presidencial, sea como autor directo de esas informaciones o por vía de sus operadores en las redes sociales, algo que ya es innegable.

La siguiente pregunta es: ¿cómo identificar una fake news y qué hacer para neutralizarla? Con la creciente influencia de las redes sociales, su neutralización es casi imposible, salvo la recurrencia a organizaciones que se están dedicando en todo el mundo a verificar la veracidad de informaciones, surjan de donde surjan y afecten a quien fuere. Una de ellas, en Argentina, es Chequeado, que en los últimos meses ha dedicado buena parte de sus esfuerzos a analizar noticias vinculadas con el Gobierno o sus integrantes, incluyendo el Presidente, y también a acontecimientos de impacto público, como lo fueron las movilizaciones en defensa de las universidades y el paro nacional del pasado 9.

Algunos ejemplos:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Con anuencia o no del Gobierno, se difundió en redes una foto del Obelisco sin gente ni el habitual tránsito de colectivos y autos. Originalmente, la foto había sido publicada tras el paro nacional del día 9. Como réplica, un seguidor de Milei incluyó un post que viralizó rápidamente, en el que aseguraba que la foto no correspondía al paro sino a uno de los muchos días de pandemia. Chequeado le salió al cruce: la imagen sí corresponde al día del paro, y fue tomada por Eliana Obregón, fotógrafa del staff de Somos Télam.

El 2 de abril, el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó una foto que quiso ser homenaje a “los héroes de Malvinas”: eran tres soldados tomados de espalda, la bandera argentina y una imagen de las islas. Pues no: los soldados no eran argentinos en Malvinas sino estadounidenses, y la fotografía integró el afiche promocional de la serie Band of Brothers, referida a la Segunda Guerra Mundial.

Poco después de la sesión de Diputados que aprobó la llamada ley Bases, circuló en redes sociales (200 mil reproducciones en X) una imagen en la que se ve a un grupo de alumnos en un aula que mira por televisión la votación. La foto fue manipulada. Originalmente fue publicada en 2022.

Es tal la influencia que las noticias falsas están produciendo en todo el mundo, que la Unesco (organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) ha publicado recomendaciones para no ser víctimas de ellas: revisar bien el título, porque suele ser allí donde se encuentra el anzuelo para caer en el error; leer toda la nota, porque puede no haber coincidencia entre lo que se anuncia y lo que se expone; confiar en medios de seriedad reconocida y chequear quién es el autor; observar siempre la fecha del contenido. Usualmente, las noticias falsas no muestran los datos de publicación, pero otras veces se difunde una noticia verdadera, de años anteriores, en un contexto diferente, lo cual puede llevar a engaños; si la nota tiene fotos, audios, o la noticia se trata de un contenido audiovisual en sí mismo, revisar en internet mediante búsqueda de imágenes, o valiéndose de palabras claves; muchos contenidos son manipulados para simular que se publicaron en medios o cuentas conocidas. Por eso, chequear la URL, verificar que sea oficial prestando atención a que no tenga errores de ortografía y sintaxis, y que su logo sea el correcto.

Los lectores de PERFIL saben a qué medios recurrir para no caer en la trampa.