Después del nombre

Pensaba el otro día en Eduardo Mallea: en el bueno de Eduardo Mallea. Pensaba en sus extraordinarios títulos: Historia de una pasión argentina, Cuentos para una inglesa desesperada, La ciudad junto al río inmóvil, La bahía de silencio. Y pensaba también en lo que, con la perfidia malévola que solía cultivar, Borges dijo alguna vez sobre él que sus títulos eran maravillosos; que la pena era que, a continuación, les adosara además un libro. Porque los libros no eran por cierto tan buenos como los títulos, y hasta puede que no lo fueran así sin más.

Pensaba el otro día en Mallea, porque pensaba en los formidables títulos con que hace el gobierno nacional sus anuncios, o en los nombres rimbombantes que acierta a ponerles a las leyes que impulsa: Pacto de Mayo, Consejo de Mayo, Ley de Bases, Ley de Inocencia Fiscal, Ley de Libertad Educativa.

¡Qué bien suena todo eso! ¡Con lo mucho que el mes de mayo representa para los argentinos! ¡Con lo buenas que son las Bases de Alberdi! ¡Con lo linda que es la inocencia! ¡Con lo linda que es la libertad!

Eso sí: apenas se trasponen los títulos, apenas decide uno asomarse a eso que necesariamente se les adosa después, lo que surge es espantoso: intentos de acumulación de poder sin control ni regulación republicanos, aprietes de coerción de neto tenor extorsivo para lograr que ciertas manos se levanten dócilmente en las cámaras legislativas, maniobras de impunidad mafiosa para encubrir ardides de dinero mal habido, embates de destrucción de la educación argentina en consonancia con el plan de embrutecimiento general (eliminación de espacios de investigación, vaciamiento de políticas culturales, desfinanciamiento de universidades, campañas de intercepción de ideas en las redes) que el Gobierno nos inflige con gusto y sin piedad.

Así es el procedimiento, entonces: títulos de impacto por delante, un desastre oprobioso después. Por eso Manuel Adorni, de exitosa formación como tuitero y con estrepitosos fracasos en estudios de más desarrollo, ha resultado por lo demás tan propicio y tan eficaz para hacer esta clase de anuncios.