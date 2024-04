Dos miradas sobre el ajuste

A nadie escapa que parte del enojo de la población con la dirigencia política afloró con más fuerza en la pospandemia. No fue un proceso nacional, sino mundial.

Pero no en todo los casos emergió un liberal libertario como en nuestro país. No se trata de un proceso homogéneo. A Trump lo sucedió Biden, a Bolsonaro, Lula. En Colombia emergió Petro, quien más allá de su historial guerrillero, al igual que Mujica, se ha asimilado al sistema.

En Perú la experiencia de Castillo duró un suspiro. Pero Bukele y Noboa se afirman en Ecuador y El Salvador.

Las próximas elecciones en México preanuncian la victoria del oficialismo. Un partido surgido como contraposicion a los tradicionales PAN y PRI que emerge como lo nuevo pero no como anti-Estado ni antisistema.

Las demandas de cambio aparecen fuerte más allá de la coyuntura de cada país ya que a las frustraciones que se venían arrastrando apareció la conciencia de la finitud de la vida. En nuestro país la inflación, la pobreza, la inseguridad, la falta de horizontes son problemas que se vienen arrastrando desde hace más de un período presidencial y un sector mayoritario de la sociedad dijo basta, queremos cambiar. El decir basta no significa tener claro cómo se construye el futuro.

Cuando la bronca social supera a la incertidumbre el resorte hace que se vaya hacia delante, intentando terminar con el pasado. Tengamos en cuenta que previo al proceso electoral 2023 la bronca social llegaba al 60%.

Milei es producto de ese enojo. No es que la sociedad se volvió liberal libertaria y cree que el Estado no deba existir. Por el contrario, lo que se demanda es un Estado eficiente. En algunos la demanda es de un Estado administrativo mínimo, lo cual supone el despido de empleados y que a su vez se reviertan derechos sociales a sectores que los recibían.

Se parte de la base de que quienes los recibían eran fruto de arreglos, acomodos, corruptelas, dádivas y que al dárselos a dichos sectores impedían el acceso propio a servicios de calidad. Ellos serían quienes impiden que se les pueda brindar buenos servicios en lo sanitario, lo educativo, la seguridad, la vivienda.

La idea de que hay un sector de la sociedad que usufrutuó lo que al otro sector le correspondía. Por eso Milei, cuando habla de casta, puede incluir a dirigentes políticos, empresarios, empleados del Estado, receptores de planes sociales y hasta agarrarse no solo con el presupuesto sino con los contenidos académicos de la universidad pública. No es casualidad que ante la hola de despidos detectemos un goce por parte de algunos por el sufrimiento de otros. Pero hay otro sector al que no le gusta Milei que también cree necesario un Estado activo, eficiente, que le dé buenos servicios pero que también sea solidario y tenga la mirada puesta en las necesidades de la poblacion.

Son dos miradas sobre el Estado, dos miradas sobre el gobierno, dos miradas sobre el ajuste económico. Unos creen que desde el sufrimiento se llegará al paraíso, los otros creen que había que terminar con muchos privilegios pero que el actual ajuste económico es asfixiante y que después del sufrimiento todo estara peor.

Ninguno de los dos sectores cree que el Estado no deba existir. La discusión va a continuar. Lo sucedido con los sueldos en el Senado golpeará una vez más sobre la casta, lo sucedido con las prepagas confirmará la necesidad de un Estado activo y que el mercado no es infalible.

Si la movilización de los universitarios se realizara, será un golpe sobre el sector que más apoya al Gobierno: los jóvenes.

*Consultor y analista político.