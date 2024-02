Editorial genera críticas de un lector y la consecuente respuesta

En el Correo del domingo 4 fue incluida una carta del lector Esteban Luis Marino con críticas al editorial firmado por Jorge Fontevecchia el domingo 28 de enero. Como es habitual en esta columna del Ombudsman, se propuso al autor del artículo comentado que diera una respuesta al lector. Fontevecchia contestó, pero su texto quedó fuera de la edición del domingo 4 por cuestiones de cierre.

Es por ello que se vuelve sobre el tema en este espacio.

El señor Marino escribió: “En su editorial del domingo 28 de enero el Sr. Jorge Fontevecchia una vez más, nos deja bien claro a los lectores que todavía somos independientes, que su diario PERFIL ha dejado de serlo de una manera sistemática y casi obsesiva, en contra de cualquier medida del nuevo gobierno de Javier Milei”. Y agregó: “Menciona a otros colegas periodistas como ‘constructores de la subjetividad’ en relación al aumento actual de la inflación. Es notoriamente evidente cómo se identifica con ese objetivo periodístico no demasiado transparente, ya que brinda una versión avalada por la ‘mayoría de los economistas’ en la que asigna la responsabilidad de la inflación actual en un 100% al gobierno de turno, olvidando años de estudio del fenómeno inflacionario argentino, liderados por el profesor emérito de la UBA Julio H.G. Olivera (ya fallecido, nunca conoció a Javier Milei) y su amplio desarrollo del concepto de inflación estructural, la que justamente describe los factores inerciales y no estrictamente monetarios de la inflación, que explican en gran parte el fenómeno actual en Argentina”. Concluye la carta del lector: “Es innegable la herencia de precios regulados en la mayoría de los sectores de la economía que ha recibido este gobierno y que por lo tanto en algún momento, más tarde o más temprano, iban a provocar estos índices impresionantes que estamos sufriendo en la actualidad. Es muy importante, Sr. Fontevecchia, que el pensamiento crítico del periodismo nos cuente toda la verdad y no solamente la que justifica el punto de vista subjetivo del editor principal y dueño de un diario”.

La respuesta de Fontevecchia comienza señalando. “Coincido con el lector y su cita académica sobre el componente inercial de la inflación por todos aceptado. Añade: “De hecho ese ha sido el error de quienes creyendo que paraban de imprimir se detenía rápidamente la inflación ignorando los factores hasta psicológicos que significa tener expuesta a la población a décadas de alta inflación. Por eso (Sergio) Massa dejaba una inflación inercial de 150% resultado de 100% de inercial de inflación 2022 (Martín Guzmán, Silvina Batakis y el propio Massa) que en 2023 Massa lleva al 150% por dos factores: la baja de recaudación por la sequía, que aumentó el déficit fiscal por la caída de retenciones obligando al Banco Central a imprimir más dinero para financiar al Tesoro, más ‘el plan platita’ electoral de los últimos meses de Massa. Esa es la inflación inercial. Ahora, pasar de 150% de inflación interanual a 350% y más como tendremos el primer semestre de 2024, según el promedio de todos los analistas económicos (REM), es un agregado de inflación decidido adrede por el actual gobierno con el fin de alcanzar el déficit cero no solo con ‘motosierra’ sino con ‘licuadora’ como lo explicó el propio presidente Milei en el reportaje a El Observador de Uruguay el fin de semana pasado, y ya lo había explicado en campaña diciendo que era más fácil (barato) dolarizar con un aumento de la inflación. Le pido a Esteban Luis Marino que recupere la confianza en la exposición de datos que realizamos aunque hayamos expresado nuestra preferencia por otros candidatos que no eran de LLA”. Finalmente, el editorialista recuerda: “Y no es con Milei sino con todos los presidentes desde la salida de la convertibilidad. Tres veces en quince años escribí columnas tituladas “Querida inflación”: con Néstor Kirchner, con Mauricio Macri y con Alberto Fernández. Dejo aquí un link con la síntesis de todas:

https://www.perfil.com/noticias/columnistas/querida-inflacion-3-por-jorge-fontevecchia.phtml