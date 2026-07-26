El Gobierno celebra, el pueblo llora

No es una referencia a lo que la sociedad argentina vivió y vive frente a no haber logrado la Selección volver a levantar la copa. El subcampeonato, algo que en general es vivido como un gran éxito en todo el mundo, en Argentina paso a ser un escaso consuelo, aunque se acompaña de un gran agradecimiento al seleccionado, especialmente al DT y a Messi. A lo que se refiere el título es a lo que se experimentó en nuestro país por la situación económica y la vivencia de las personas y familias, mientras el Gobierno, especialmente el Presidente y el ministro de Economía, celebraron los nuevos valores de la inflación que siguió disminuyendo.

Según el INDEC la inflación minorista, o sea la que mide lo que se ve en las góndolas de los supermercados y los comercios en general, fue del 1,9%, es decir, de menos del 2%; y la mayorista se desaceleró alcanzando el 1,1%. Esto se contrapone a lo que experimenta la población en su gran mayoría que no ve mejorar su capacidad de compra para cubrir las necesidades básicas. La contradicción se ve entre cómo la evolución de la economía es vivida por el Gobierno nacional, especialmente el Presidente y el ministro de Economía que lo expresan más vivamente, y cómo lo padece la ciudadanía en general.

Esto se explica porque aún la inflación se mide en base a una canasta que no varió y que, por lo tanto, no incluye el costo de los servicios básicos de los hogares. Servicios como luz, agua, y otros, así como el transporte, o bienes que continúan ajustándose, y por ende, aumentando mensualmente, pero no se incluyen en la medición de la canasta de consumos que es tenida en cuenta. Esto determina la contradicción entre lo que experimentan cada sector.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A pesar de la celebración gubernamental, es necesario aclarar que el Fondo Monetario Internacional ha puesto los ojos para observar al Gobierno frente a que, por primera vez en junio 2026, se registró déficit fiscal; algo que enorgullecía al Gobierno nacional y que surge como un indicio de que el modelo económico implementado por Milei y su gobierno empieza a mostrar grietas. Si bien por ahora es tenue, si se miran mejor los datos del consumo, de la situación laboral y de la condición de los asalariados y la situación de las empresas nacionales privadas, asi como la situación de los empleados públicos nacionales, es muy preocupante. La política del serrucho aplicada por el Gobierno nacional en el sector público redujo significativamente los empleados públicos; y continúa, no para. El reciente anuncio por parte del ministro de Desregulación del desmantelamiento del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, es una muestra de esto. El papel del INTI en el control de insumos que se importan, como las pilas o baterías, ahora no se realizará en el país; se reconocerán los controles internacionales. Esto requiere de autoridades locales capaces de controlar la calidad de esos controles que se importan y también de la educación de los usuarios, algo que no parece ser de interés del Poder Ejecutivo Nacional ni estar en su planificación.

La contradicción que vivimos es que el crecimiento económico se acompaña de una caída del nivel ocupacional. Así como mencionamos la disminución del empleo en el sector público nacional, el empleo asalariado en el sector privado también cayó un 2,1% si se compara abril 2026 con abril 2025. Esto indica que el crecimiento económico no promueve el crecimiento del empleo asalariado privado. Un estudio de la evolución de este tipo de empleo desde diciembre 2023, cuando asumió el gobierno Milei, evidencia una caída del 3,46%, que en número de trabajadores que perdieron su empleo suma 341.396.

El desempleo se acompaña del cierre de empresas. Se estima que la caída diaria desde diciembre 2023 es de 30 por día. Esto evidencia que el modelo económico es exitoso en términos macroeconómicos, pero no en términos microeconómicos. Las empresas que crecen y se potencian ahora generan mucho menos empleos. Las medidas como el RIGI y ahora el súper RIGI benefician la incorporación de empresas extranjeras ligadas a la producción minera, y otras similares, sin capacidad de creación de empleo. Esto explica el endeudamiento familiar tan alto que se registra y que cuando se traduce en cifras suma que alrededor de 20 millones de personas registran deudas, y que de estas el 16% no puede cumplir el pago. En general, estos son deudores de bancos, algo que beneficia a estos últimos, que están prestando a tasas muy elevadas. Estas grietas del modelo económico son ahora monitoreadas con lupa por el Fondo Monetario Internacional, mientras la ciudadanía padecemos lo que es el orgullo del Presidente y su ministro de Económica.

A esta mayoría de argentinos nos toca llorar, no tenemos nada para celebrar.