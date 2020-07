La Igualdad de Género en Naciones Unidas

Es difícil escribir en estos días, sin referirnos a la pandemia que provocó el coronavirus en todo el mundo. Es evidente que nos cambió la vida y que sus consecuencias las seguiremos experimentando por un tiempo. Si bien no solo afecta a las mujeres, en todo el planeta, se reconoce que son las más afectadas en distintas formas. En el Foro Político de Alto Nivel que se realizó del 7 al 16 de julio pasado en forma virtual y organizado por Naciones Unidas, esto fue ampliamente reconocido. Desde el año 2016, en este Foro todos los años se analiza la implementación de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable –ODS–, aprobados en la Asamblea General de ONU en septiembre de 2015. Allí las máximas autoridades de todos los países del mundo se comprometieron a desarrollar ese programa y a promover un mundo mejor, más equitativo, inclusivo e igualitario. En esos 17 ODS, el ODS 5 es el que plantea el Empoderamiento de las Mujeres y la igualdad de género. Este ODS 5 es un compromiso que asumieron los países y que la mayoría lo resaltó al aprobar la Agenda, como un componente indispensable para alcanzar el Desarrollo Sostenible. A pocos meses de cumplirse el quinto año de ese compromiso, asistimos en el FPAN 2020 a registrar cómo varios paises cuestionaron la mención a la igualdad de género, como algo no imprescindible. Esto junto al cambio climático incluido el Acuerdo de París; así como la ocupación de territorios fueron los tres temas que impidieron lograr el consenso para aprobar la Declaración Ministerial, que los países emiten al finalizar el Foro.

¿Qué pasó en estos solo cinco años para llegar a esto? ¿Dónde quedó el compromiso asumido por los países ante todo el mundo en septiembre del 2015? Los que este año no quisieron mencionar la igualdad de género, sin embargo, reconocieron que las mujeres sobrellevan la mayor carga por el coronavirus y son las más afectadas por la pandemia. Esos países también cuestionaron la mención a la violencia de género y especialmente la sexual, así como la salud sexual, reduciendo la mención a la salud reproductiva. Es evidente que este año hay países que desconocen la Agenda y que aspiran a minimizar su alcance. Porque tanto el cambio climático como la igualdad de género son dos temas centrales y claves en la Agenda. Lo más grave es que algunos de esos países son muy poderosos y sus posiciones comprometen a otros más pequeños y dependientes de la ayuda económica de los poderosos, por eso los acompañan para evitar perder su apoyo económico. Hay otros, que por sus creencias religiosas y/o por ser países donde la religión está estrechamente vinculada con el gobierno, se oponen a principios de igualdad de las mujeres y también a reconocer la diversidad e identidad de género y más aún hablar sobre la sexualidad negando el acceso a la educación sexual integral.

En ONU los acuerdos se logran por consenso, excepto en situaciones muy especiales en que no es posible lograr dicho consenso, se vota. Este año no se logró consenso, pero tampoco se pudo votar, porque las votaciones solo pueden ocurrir en reuniones presenciales, no es posible en las virtuales como fue este año. Si bien el jueves terminó el Foro, seguirán los países negociando en búsqueda de consenso, si no se logra concretar, se votará a través de los embajadores de los países en las misiones en Nueva York. Es muy desalentadora esta regresión de pocos países, pero los suficientes para quebrar el consenso e impedir tener una Declaración Ministerial en tiempos de Covid-19 es muy importante que se ratifique el compromiso de los países con la Agenda y sus ODS.

Argentina junto a otros países de América Latina y el Caribe acompaña y apoya el compromiso frente a esta posición, algo muy positivo y valorado por la sociedad civil y los grupos de mujeres de todo el mundo ¡Seguiremos luchando para que no haya retroceso alguno!

Dos noticias finales publicadas el sábado en la sección Deportes: las Leonas se preparan para iniciar en abril del 2021 en las actividades de la Federación Internacional de Hockey –FIH–, enfrentarán a Alemania en Tucumán. La agenda continuará ¡Les deseamos el éxito que se merecen!

La otra noticia es sobre un cómic que aparecerá sobre la vida de un boxeador gay y negro, la nota de Claudio Gómez revela la vida de un boxeador americano que debió mantener su identidad oculta y que por eso sufrió toda su vida. Recién a los 70 años y solo cinco años antes de morir pudo blanquear su condición. Sus palabras son muy expresivas: “Maté a un hombre: la mayoría lo entendió y me perdonó (fue en una pelea). Sin embargo, amo a un hombre y esa misma gente lo considera un pecado imperdonable. Aunque nunca fui a la cárcel, estuve en prisión todo mi vida”. Esto es lo que no debemos permitir ocurra más.