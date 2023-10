La pobreza de mujeres y niñas: una limitante para la igualdad

Hay temas que no son novedosos como el título de esta nota, pero no podemos dejar de reiterarlo porque parece que no se entiende o no se quiere entender. La semana pasada en Cepal, en Santiago de Chile, se realizó la reunión de las ministras y autoridades de las áreas de Mujeres y Género de los países de la región. El 12 de octubre se dedicó a la preparación regional para la reunión de la condición de la mujer, conocida como CSW 68, ya que es la número 68 que se realiza en ONU en marzo de 2024. El tema prioritario es la pobreza: cómo impacta en el empoderamiento de mujeres y niñas y afecta los avances logrados. El tema a revisar es el del año pasado sobre las políticas de cuidado. Como lo hacemos todos los años, el Comité de ONGs de América Latina y el Caribe para la Condición de la Mujer, conocido como NGO CSW LAC por sus siglas en inglés, y la filial regional del mismo Comité de Nueva York, que reúne a las principales redes regionales, subregionales y nacionales, así como otras organizaciones de mujeres y feministas de la región, elaboramos un texto preliminar al respecto planteando la situación y las propuestas para enfrentar el tema. Este documento fue puesto a consideración en el Foro de ONGs de mujeres y feministas que organizamos el 10 de octubre, donde más de cien representantes de redes y organizaciones discutimos en especial las propuestas porque el diagnóstico lo sabemos y sufrimos día a día, pero necesitamos cambiarlo. Concluimos que ya no podemos seguir esperando, que nuestros países deben cambiar el modelo de desarrollo, somos la región más desigual del mundo, la riqueza se distribuye muy inequitativamente entre un 10% de la población rica, que sigue concentrando la riqueza, y el 90% del resto de la población, cada día más empobrecida, con una reducción de la clase media a expensas de los nuevos pobres e indigentes. Frente a esto nuestros países siguen basando la productividad en la explotación extractivista sin el cuidado de la gente y el medioambiente. Esto es la destrucción de los bosques para recuperar terrenos para la agricultura o la ganadería, pero desalojando a las poblaciones originarias y destruyendo el ambiente y la biodiversidad. La explotación mineral y el desarrollo de nuevos proyectos público-privados no tienen un control adecuado, control para no deteriorar ni contaminar, y proteger a la población local. Esto se repite en nuestros países y por eso somos “campeones” de persecución y asesinato de defensores de derechos humanos, y en ese campeonato las mujeres son las que ganan, ya que como defensoras de sus comunidades lideran esta oposición y son cruelmente perseguidas y asesinadas. Berta Cáceres fue la que se conoce, pero hay muchas más, y lamentablemente esto continúa. Entonces exigimos a nuestros gobiernos que acaben estas muertes y asesinatos y que controlen y revisen estos proyectos para que se realicen de forma de cuidar a la población y al medioambiente. Es posible que no todo el extractivismo sea malo, se necesita decisión política y que en las negociaciones se permita la participación de los pueblos y las poblaciones involucradas, como reconoce la Resolución 169 de la OIT.

Sabemos que la creación de puestos de trabajo decente para mujeres, o sea con beneficios de la seguridad social, es difícil pero no imposible, y las políticas de cuidados aprobadas en noviembre de 2022 en la Conferencia Regional de la Mujer en Buenos Aires dio caminos para establecer esas políticas que generan empleos para las personas cuidadoras, a la vez que generan obras de infraestructura para esas prestaciones que benefician a regiones y lugares del país. Para esto se necesita decisión política, algo que no vemos en general en los gobiernos. Reiteramos el mensaje del director de Cepal: “No es momento para cambios tibios y graduales. Necesitamos un cambio rápido y audaz que nos permita crecer”.