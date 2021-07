Licencia a Facundo Manes el Consejo Asesor de Perfil

Al confirmar su decisión de presentarse como candidato de UCR para encabezar en septiembre las listas de diputados bonaerenses en las PASO de Juntos por el Cambio, se le otorgó a Facundo Manes licencia del Consejo Asesor de Perfil.

Inspirado en el Consejo Asesor de The Economist, la publicación más influyente del mundo, fundada en 1843 en Inglaterra, Perfil convocó en 2019 a diez consejeros que comenzaron a reunirse desde marzo del año pasado, por Zoom debido a la pandemia, el último martes de cada mes durante dos –puntuales– horas.

La agenda busca aportar una mirada interdisciplinaria e innovadora sobre diversos temas de actualidad política, económica y social. Participan alternativamente distintos editores y directores de Perfil pero siempre al estilo Chatham House: en estricto off the record.

Como uno de los objetivos de Perfil es contribuir a la formación constante de los editores y periodistas y al mejoramiento de los contenidos de los medios, el secretario académico del Consejo Asesor es el doctor en Ciencias Sociales Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación, instituto terciario que espera este año la aprobación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria para convertirse en universidad.

A partir de la próxima reunión –ya sin la participación de Facundo Manes– se integrará como consejero Marcos Bulgheroni, licenciado en Economía por la Universidad de Yale y graduado en la Escuela de Negocios de Columbia University y CEO de Pan American Energy Group, junto a (por orden alfabético):

Alberto Abad, ocho años administrador federal de Ingresos Públicos de la Nación y dos años síndico general de la Nación.

Pierpaolo Barbieri, historiador económico de las universidades de Harvard y Cambridge, y fundador de la aplicación financiera Ualá.

Carolina Castro, politóloga, directora de Industrias Guidi e integrante de la cúpula de la Unión Industrial Argentina.

Eduardo Costantini, economista de la Universidad de East Anglia, Inglaterra, y fundador de Consultatio, Nordelta y el Malba.

Guibert Englebienne, ingeniero en Sistemas por la Universidad Unicen, cofundador de Globant y presidente de la Junta Directiva de Endeavor.

Agustina Fainguersch, CEO de Wolox, empresa global de tecnología, ganadora del premio MIT Innovators Under 35.

Miguel Galuccio, ingeniero en petróleo por ITBA, ex CEO de YPF, presidente y CEO de Vista Oil & Gas y miembro del directorio de Schlumberger.

Gustavo Grobocopatel, integrante del Consejo Asesor de la Universidad de Columbia y fundador de la Cámara Argentina de Biotecnología.

Susana Malcorra, ex directora general de Telecom, diplomática en Naciones Unidas, ex canciller de la Argentina y decana de la IE School of Global & Public Affairs.

Carlos Melconian, economista de las universidades de Buenos Aires y Torcuato Di Tella, ex presidente del Banco de la Nación Argentina.

Paula Santilli, directora regional de Pepsico América Latina, por segundo año entre las cien mujeres más influyentes del mundo de la revista Forbes de Estados Unidos.

Perfil siempre abogó por reproducir en Argentina estándares internacionales de los grandes medios de comunicación y cuenta desde hace 16 años con un ombudsman con mandato por cinco años, cargo que ya ocuparon Nelson Castro, Andrew Graham-Yooll y actualmente desempeña Julio Petrarca; y defensora de Género, función que ya cumplió Diana Maffía y ahora ejerce Mabel Bianco, incluida por la BBC en la lista de las cien mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo.

Paralelamente, Perfil cuenta con otro conjunto de asesores, en este caso menores de 45 años, integrando un think tank interno denominado Asamblea del Futuro por tratarse de tema focalizados exclusivamente en la agenda joven. Pero a veces el interés de un tópico trasciende todas las clasificaciones, como fue el caso de inteligencia artificial abordado por integrantes de ambos grupos.

En otras reuniones se convoca a especialistas para sumarse al debate de los consejeros, como fue el caso de la llegada a la presidencia de Joe Biden, donde el Consejo Asesor se vio enriquecido con la participación de Juan Gabriel Tokatlian, doctorado en The Johns Hopkins School of Advance International Studies en Washington y profesor plenario de la Universidad Di Tella; Andrés Malamud, doctorado en Ciencias Sociales y Políticas en el Instituto Universitario Europeo e investigador en la Universidad de Lisboa, y Federico Merke, director de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés.

Los 15 integrantes de la Asamblea del Futuro son: Esteban Actis (docente e investigador en la Universidad de Rosario), Edgar Altszyler (especialista en Inteligencia Artificial Aplicada), Joan Cwaik (especialista en tecnologías emergentes), Ana Laura Diedrichs (ingeniera en sistemas), Jorge Dotto (médico genetista), Diego Fernández Slezak (doctor en Ciencias de la Computación), Tomás Karagozian (presidente de UIA Joven y director TN&Platex), Micalea Mantegna (abogada especializada en tecnología y seguridad), Mora Matassi (especialista en tecnología, innovación y educación), Catalina Muller (coordinadora del City Cancer Challenge), David Trejo Pizzo (ingeniero electrónico), Paula Roko (consultora en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), Cecilia Valeriano (directora de programas en Fundación Huésped), Elina Welchen (especialista en biología y biotecnología) y Prem Zalzman (especialista en medio ambiente y desarrollo sostenible).