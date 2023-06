Manotazo de ahogado de Larreta

Analista Politico .Consultor Especializado en Comunicación Institucional y Política, Doctorando en Comunicación (Universidad Catolica Argentina) ,Magister en Comunicación y Marketing Político en la Universidad del Salvador (USAL). Postgraduate Business and Management por la Universidad de California Ext. Berkeley, EEUU. profesor Protitular en UCA Universidad Catolica Argentina. @ossoreina Más notas de Eduardo Reina

El final del kirchnerismo en el 2015 surgió de la demanda social de un cambio para alcanzar la normalidad. Eso le abrió las puertas a que Mauricio Macri gane la Presidencia y su victoria arrastró en la oleada el impensado premio de la gobernación de provincia de Buenos Aires para María Eugenia Vidal.

La demanda de la ciudadanía era en el fondo un deseo de la gente de que los políticos no se peleen más y que se ocupen menos del griterío, el espamento y las denuncias que de mejorar la vida de los ciudadanos. La polarización que en un comienzo surgió como una reacción ante el hastío por 12 años de kirchnerismo, luego fue un negocio que se vio impulsado tanto por el kirchnerismo como por el macrismo para sostener los personalismos y mantener a flote la imagen de los jefes políticos a cualquier costo. Por eso es que hoy en día encontramos tanto de kirchnerismo en el macrismo porque ambos basaron su estrategia de supervivencia política en la confrontación.

"No me jodan hasta el lunes, hoy estoy abocado a mis elecciones del lunes", se escucha por Corrientes y alguna respuesta parecida se dice por Mendoza. En ambas provincias se realizan elecciones y justamente muchos dirigentes son la columna vertebral de la UCR como Rodolfo Suárez, Alfredo Cornejo y Ernesto Sanz en Mendoza, y Gustavo Valdés en Corrientes. Luego de estas elecciones los esperan Facundo Manes, Luis Naidenoff, Carolina Losada y Maximiliano Abad que se suma cada día con más fuerza como dirigente de PBA y no sólo adquirió fortaleza en la provincia de Buenos Aires sino que también ya suena como pieza importante en el escenario nacional.

Para ubicar este entramado en la interna nacional, recordemos que este sector del radicalismo “Malbec” buscaría alinearse con Patricia Bullrich.

Hoy la torpeza, la desesperación o el asesoramiento de un consultor interesado en quedar bien con sus clientes y amigos, llevan a intentar la maniobra de la incorporación de figuras como Schiaretti, Randazzo, Bossio, Graciela Camaño o Alejandro “Topo” Rodríguez. Sorprendidos y casi desesperados ante el hecho de que los números de cada uno de ellos peligran, aprovechan que gran parte de la cúpula radical oponente está cuidando su territorio por las elecciones del domingo para proponer a la prensa, en primer lugar en forma de rumor, estas incorporaciones.

Para esto necesitan de la complicidad de un sector del radicalismo que también pactó antes de tiempo aislado del gran grupo radical. Este grupo es el que apadrina y organiza el “Coty” Nosiglia apoyado en Evolución de Martín Lousteau y en el diputado Emiliano Yacobitti, quienes en varias oportunidades armaron sus propios bloques.

Esta jugada es con toda claridad un manotazo de ahogado que de no prosperar lo deja mal parado a Larreta que actúa con desesperación en función de que pierde autoridad y votos, para eso juega a fondo sin poder mantener la multiplicidad de alianzas inestables y contradictorias que suma día a día. Córdoba con elecciones próximamente es una gran incógnita que parece una caldera a punto de estallar por propios y otros casi propios.

Una vez develada esta incógnita, se aclarará el panorama de cara a la convención de la UCR del lunes recordando que Corrientes y Mendoza ya habrán consolidado sus autoridades.

Patricia Bullrich sale fortalecida

Esto fortalece a Patricia Bullrich que enfrentó enérgicamente la maniobra y todo indica que se encamina a neutralizarla.

Ahora más que nunca, y después del lunes, podrían sellarse las alianzas de manera casi definitiva entre la UCR, Larreta y Morales, mientras que Bullrich por ahí elige asegurarse la provincia o al menos darle un susto a Santilli poniendo a Maxi Abad como candidato a vicepresidente.

Muchos en el radicalismo piensan que se perdió una oportunidad de crecer por indefinición de Manes que trabajó codo a codo con Abad en la campaña donde fue elegido diputado nacional y logró un interesante 40 por ciento de los votos de la coalición en la provincia de Buenos Aires frente a un Santilli que ya se había dado como ganador.

Todo el radicalismo está convencido de que si no hay candidato en la provincia no se puede ganar y es verdad que hoy la UCR puede capitalizar el trabajo de Maximiliano Abad en la campaña anterior frente a la actual indefinición de Manes.

En conclusión, ante tanto ruido, parece que Schiaretti no pasará de ser un intento fallido más de Larreta y pese a que Espert parece estar asegurado para ir con Larreta, Patricia Bullrich podría ganar más al cerrar con Margarita Stolbizer.

