¿Negocios para quién?

El presidente Javier Milei, en una reunión a la que también concurrieron 11 gobernadores de diversas orientaciones políticas, inauguró en Nueva York la Argentina Week 2026, un evento para presentar al país ante fondos de inversión y referentes del sistema financiero global.

En ese marco, nuestro país fue ofrecido al mundo, y particularmente a los Estados Unidos, como una gran oportunidad de negocios. El objetivo del Gobierno puede ser bueno para quienes van a hacer los negocios, pero no necesariamente para el conjunto de los argentinos y las argentinas.

A los potenciales inversores se les ofrecen una serie de ventajas, prerrogativas, leyes y marcos regulatorios para que vengan a llevarse las enormes riquezas que la Argentina tiene en su subsuelo. No está mal que el país busque socios. El tema es qué dan esos socios y con qué se quedan y cuáles son los beneficios para el país.

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Nuestro territorio tiene lo esencial: los recursos naturales. La cuestión es qué hacemos con ellos. Si el Gobierno, por ejemplo, le adjudica la extracción del litio a inversores que se lo llevan en estado natural y lo industrializan en su totalidad en el exterior, el país no parece beneficiarse demasiado. Se establece una sociedad con ganancias desiguales, sobre todo partiendo de lo que cada uno pone. La balanza tendería a equilibrarse si nos asociáramos con estos u otros inversores para industrializar los minerales, radicando en nuestro territorio, por ejemplo, una fábrica de baterías de litio o emprendimientos similares. De este modo, podríamos ser proveedores de insumos elaborados para automotores híbridos o eléctricos, entre otros bienes finales. Los procesos asociativos no son malos en sí mismos. Lo son si el resultado es la entrega de los principales beneficios a los socios privados.

El Presidente nos dice que hay que volver a la Argentina de hace cien años. Es decir: a 1920 o 1930. Pero ¿cuál era ese país? Un país sin industria, exportador esencialmente de carne, algo de trigo y pocos productos más. Era un país primarizado. Es decir: una Argentina similar a la que podría resultar si tienen éxitos las políticas que impulsa el gobierno nacional.

Es el país de Al mundo le falta un tornillo, el tango grabado en 1932 que utilizó recientemente como metáfora Mempo Giardinelli para referirse al tiempo actual. La letra alude a la crisis de 1930: “Todo el mundo anda de asalto. Y el puchero está tan alto. Que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre. Que el que compra un poco ‘e fiambre, hoy se morfa hasta el piolín. (…) Al mundo le falta un tornillo ¡que venga un mecánico...! Pa’ ver si lo puede arreglar”. Una crónica de ese tiempo y, desde nuestra perspectiva, con similitudes respecto del futuro propuesto.

Como venimos diciendo, la confrontación es entre modelos. ¿Puede la Argentina transformarse en un país sostenido en tres sectores como la minería, la energía y el agro? Sí, puede. Lo que difícilmente suceda es que ese modelo sea inclusivo y mejore las condiciones de vida de la mayoría de los argentinos y las argentinas.

Se conoció este jueves la inflación de febrero: fue del 2,9% y sumó su noveno mes consecutivo sin baja, según el Indec. Los rubros más afectados por el aumento de precios fueron “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” con el 6,8%, y “alimentos y bebidas no alcohólicas” con el 3,3%. En el primero de los rubros la aceleración de precios está explicada, entre otras causas, por el aumento de las tarifas de los servicios públicos; en el segundo, en buena medida por la suba de la carne y sus derivados.

El fuerte incremento en los servicios es un dato muy importante: son aquellos consumos “inevitables”, que no se pueden diferir ni suprimir. Pero, además, este índice está hecho con la incidencia que tenían los servicios en 2004, muy lejos de la participación que poseen hoy. El peso real que ese aumento del 6,8% tiene en la vida de la gente es mucho más alto. Lo que muestran los datos de supermercados y otros centros de ventas es que la capacidad de consumir de la mayoría de la ciudadanía está sumamente afectada.

Hay dos modelos, uno propone volver al pasado; el otro ir hacia el futuro. Hay una inmensa tarea por delante y consiste en reconstruir la organización, la unidad y el programa para retomar la iniciativa.

*Presidente del Partido Solidario.