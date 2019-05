Ola de renunciamientos

por Daniel Bilotta

Lo que tiene de extraordinaria la reelección del gobernador Juan Schiaretti en Córdoba no es la holgura de la ventaja obtenida sobre sus competidores, sino que vuelve indisimulable la endeblez del sistema político e institucional en la Argentina. La Corte intentó capitalizar la inesperada desorientación en la que cayeron el oficialismo y la oposición con un resultado previsible para exhibirse como un poder permanente, en condiciones de regular el ritmo de la crisis que les provocó.

La reacción de la opinión pública la obligó a rectificarse de lo que hubiese sido la parálisis al juicio oral y público del martes 21 para determinar si Vialidad Nacional pagó sobreprecios en la obra púbica durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. La ex presidenta visitó el PJ con Alberto Fernández un día después de las elecciones en Córdoba, tal vez con dos certezas: el aplazamiento al juicio que la obligaría a mostrarse en público con Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner y Lázaro Báez; y la versión donde Schiaretti trabaja para promover un pronunciamiento de una decena de gobernadores a favor de un candidato presidencial de Alternativa Federal.

Cristina ofreció ocupar “cualquier lugar” de un frente supuestamente patriótico para enfrentar a Cambiemos en octubre. En una transmutación curiosa, esa moderación terminó empañada por la radicalización de su ex jefe de Gabinete en dos apariciones públicas: calificó de “accidente” la tragedia ferroviaria de Once y advirtió que algunos jueces federales deberían dar explicaciones por los fallos contra la ex presidenta.

Schiaretti tiene sus propias contradicciones. Los 57 puntos con los que se impuso contrastan con los 38 de Martín Llaryora en la ciudad de Córdoba, donde el peronismo gobernará por primera vez. Alejandra Vigo le impidió a Llaryora sellar una alianza electoral con Olga Riutort. Vigo es la esposa del gobernador y preside el PJ en la capital cordobesa, que concentra casi el 40% de los electores. Esa tensión no es una novedad. Llaryora es una voz disidente en ese espacio, donde enfrentó en elecciones internas al gobernador.

UCR. En el de Cambiemos, el Gobierno atribuye las expresiones de Alfredo Cornejo a la preocupación por las PASO del 9 de junio en Mendoza, donde las listas opositoras se impondrían a la de Rodolfo Suárez, candidato a sucederlo. El intento de tomar distancia de Mauricio Macri al no descartar que desista de su reelección procuraría auxiliar al intendente de la ciudad de Mendoza. Pero no incidiría en la Convención Nacional del 27. La incertidumbre que rodea a una victoria de Cambiemos esterilizaría la iniciativa de ampliar las PASO por la candidatura presidencial a Roberto Lavagna, Martín Lousteau, Juan Manuel Urtubey y Sergio Massa.

El gobernador de Salta y el líder del Frente Renovador trabajan en unificar candidaturas en las provincias si las primarias resultan el método elegido para resolver quién lo será por Alternativa Federal y también para restarle probabilidades a Lavagna. Las de Massa parecen depender de la capacidad de resistencia a la presión de Schiaretti para que compita contra María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. El Peronismo Federal carece allí de una alternativa electoral. ¿Lo obligaría a revisar el acuerdo que mantiene con Cambiemos en la Legislatura bonaerense?

Tal vez sea la misma duda de los intendentes del Conurbano, que percibieron como un síntoma de debilidad la visita de Cristina al PJ. Además de la mala relación con Axel Kicillof, la razón para que Máximo Kirchner acepte a Martín Insaurralde de candidato a gobernador. Lo que desplazaría a Verónica Magario (La Matanza) de la fórmula. Fernando Espinoza mandó a tapizar la peatonal Laprida en Lomas de Zamora con carteles alusivos a su postulación. A los alcaldes los entusiasma la posición incómoda de Macri y de Vidal en la sociedad de acuerdo a sus sondeos.

A cierto consenso sobre ese aparente trance, se atribuye que recién el 29 de mayo jure Sergio Torres como miembro de la Corte bonaerense. Su presidente, Eduardo De Lázzari, exigió antes un dictamen de la Procuración por la impugnación de Luis Arias contra el ex juez federal, de-sestimada previamente por la fiscal platense Ana Medina.

Derecho. Destituido como magistrado y candidato a intendente por la Cetep de Juan Grabois, Arias planteó dudas sobre la residencia fijada por Torres. El 10 de mayo el procurador Julio Conte Grand recomendó a la Corte proceder a la jura y abstenerse de avanzar sobre lo resuelto por los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Igual que Eduardo Pettigiani y Luis Genoud, De Lázzari fue ministro de Seguridad de Eduardo Duhalde. La Corte aceptó el dictamen con oposición de De Lázzari y disidencia parcial de Pettigiani.

Hilda Kogan votó a favor pese al recelo con Torres por su especialidad en temas de narcotráfico. Kogan lo es en Derecho Laboral. Hasta que jure el nuevo juez, la Corte carece de uno en Derecho Penal. En la audiencia pública previa a que su pliego fuese votado por unanimidad en el Senado bonaerense, Torres logró 372 adhesiones. Entre ellas, la de Abuelas de Plaza de Mayo. El combate a las mafias y las corporaciones enquistadas en el Estado ha sido el eje del gobierno de Vidal.

Es una meta con obstáculos impensables. El 10, Walter Allo tuvo un accidente en la Ruta 2 hacia Mar del Plata con un automóvil BMW 540 propiedad de 25 de Mayo: la empresa responsable del transporte urbano en esa ciudad. Allo es jefe de campaña de Vilma Baragiola, concejal de la UCR y precandidata a intendente en Mar del Plata por Cambiemos. Allo fue secretario privado de Gustavo Pulti hasta 2015, cuando Carlos Arroyo fue elegido intendente. En la actualidad es asesor de Juan Aicega, diputado nacional de Mar del Plata que responde a Emilio Monzó.

El presidente de la Cámara es el jefe político de Baragiola, voz potente en el recinto para defender los ajustes tarifarios de 25 de Mayo hasta marzo, cuando el Concejo Deliberante resolvió delegar esa facultad en Arroyo.

El intendente la aceptó a condición de que fuese solo hasta el final de su mandato. Los votos del bloque de Pulti, Acción Marplatense, fueron decisivos. Llegado al poder con Cambiemos, Arroyo no parece dispuesto a acogerse a una eventual ola de renunciamientos. Como la mayoría, aspira a la reelección.