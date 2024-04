Plegarias atendidas

Esta semana el diario español El Mundo publicó una entrevista a Jorge Lanata en la que calificó de intolerante a Javier Milei y lo describió como una figura que pasó de ser un panelista para ocupar la Presidencia en muy poco tiempo. La falta de tolerancia, en su caso, es una opinión posiblemente alimentada por el ataque en redes que le hizo Milei en estos días y tiene relación directa con los medios y su deriva constante.

Esta deriva, la transformación que ha sufrido la conversación pública en las últimas décadas, se puede rastrear en distintos planos y la pude observar recientemente en un sitio inesperado.

La serie Feud: Capote vs The Swans describe el declive de Truman Capote junto a su guardia real efímera constituida por un grupo de mujeres ricas de Manhattan y un intento agónico de escribir una obra que superara el logro de A sangre fría.

Como se sabe, el valor de este libro radica en inaugurar un nuevo género, la novela de no ficción –a pesar de que Rodolfo Walsh lo hace en la década anterior publicando en 1957 otra obra clásica, Operación masacre– y dar el primer paso del llamado nuevo periodismo en Estados Unidos.

Capote nunca se recuperaría del trance de su larga y tormentosa escritura y su vida posterior al libro es la que refleja la serie dirigida por Gus Van Sant. El escritor, entonces, no carente de cierta megalomanía, pretendía emular el relato de Proust con la alta sociedad neoyorquina como escaparate. La editorial Random no dejaba de entregarle adelantos de una obra de la cual no se conocía ni una sola página y, mientras tanto, Capote convivía con las mujeres de la capa alta, los cisnes, quienes eran, a su pesar, protagonistas del libro en marcha

Finalmente, apremiado por Random y los medios que lo hostigan, publica un par de adelantos en Esquire con lo que se inicia su descenso definitivo al Hades, ya que la intimidad de sus amigas queda expuesta y éstas le dan la espalda al tiempo que el espiral de alcohol y pastillas lo va cercando. El documental The Capote Tapes de Ebs Burnough muestra otra cara que completa el prisma con las entrevistas de late night shows en las que aparece un Capote deteriorado, exhiben su desvarío y le reclaman más carnaza. Sin pretenderlo Capote da un segundo paso en su trabajo sobre la realidad mediática: si en los sesenta aporta el nuevo periodismo, veinte años después, se despide, prácticamente en el aire, presentando involuntariamente el reality show. Las ciento cincuenta páginas del adelanto de Plegarias atendidas (nombre del corpus publicado por Esquire), son el manifiesto de la exposición de lo íntimo en la esfera pública.

El género evolucionó y con las redes implosionó. Desde los tabloides ingleses hasta la televisión de Berlusconi; los late night shows y las largas horas del reality en los que hoy panelista o tertuliano es un eufemismo para personajes díscolos cuya peripecia, en lugares como Argentina, se ha demostrado imprevisible. También lo es la máquina mediática. Lanata, en la entrevista de El Mundo, se asombra de que Milei no se comporte como un liberal. ¿Qué pensaba del candidato a presidente cuando iba a los estudios de televisión con una motosierra? Andrés Oppenheimer, periodista ganador de un Premio Pulitzer, en una conversación con Javier Milei en la Casa Rosada para CNN, escuchó como éste le decía que jugaba con su perro Conan y lo metabolizó como un dato normal, a pesar de ser público que el perro está muerto.

Capote tomó el título de su libro de una cita de Santa Teresa: “Se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por las no atendidas”. Aquellos que desearon un mano dura, como ya ocurrió una vez, puede que derramen las suyas.

