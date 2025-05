Recesión con inflación

La inflación de abril fue del 2,8%. La variación interanual alcanzó al 47,3%. Hace unos meses, en una entrevista en Davos, el presidente Javier Milei había proyectado para abril un índice de precios al consumidor del 1,5%. Tal tendencia descendente no se produjo: en diciembre fue del 2,7%, en enero del 2,2%, en febrero del 2,4% y en marzo del 3,7%. El acumulado de lo que va del año alcanza al 11,6%.

En septiembre de 2015, diputados opositores al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cuestionaban a la gestión porque tenía, según ellos, una inflación del 1,92% mensual. En ese grupo sobresalían Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger. Son algunos de los que ponían el grito en el cielo por una inflación significativamente menor a la que hoy festejan.

Pese al ajuste “más grande de la historia de la humanidad”, Milei no ha logrado cumplir con su objetivo en materia inflacionaria. Aun impulsando una fuerte recesión, la inflación no se detiene. Hay un dato llamativo en los números de abril: la canasta básica alimentaria, es decir, la canasta de indigencia, aumentó un 1,3%, mientras que Alimentos y bebidas se incrementó un 2,9%. ¿Cómo puede aumentar solo el 1,3% la canasta básica alimentaria si Alimentos y bebidas creció un 2,9%? En cuanto a la canasta básica total, la que mide la pobreza, se incrementó un 0,9. En este caso, a la variación de Alimentos y bebidas deberíamos agregar, entre otros, Prendas de vestir y Calzado 3,8%; Vivienda, Gas, Agua y Electricidad 1,9%; Comunicación 2,8%. Claramente, en todos los casos, por encima del 0,9%.

Otra consideración, el índice de precios núcleo dio igual que el mes pasado: 3,2%. Este indicador no incluye ni los precios regulados (luz, agua, gas, salud, transporte, teléfono, correo, educación) ni los estacionales (frutas, verduras, turismo). Más allá de que el Gobierno quiere presentar los resultados de la inflación como un gran éxito, no hay mucho para festejar. Además, esta tasa de inflación se logró con paritarias que no se homologan si superan el 1% de aumento y con recortes en todos los rubros, tal como lo destaca el mismo Presidente.

Durante la semana, Milei repitió que para mediados de 2026 en el país no habrá inflación. Pero también afirmó que “aquellos que fugaron la plata no son delincuentes, son héroes que lograron escapar de los hijos de puta de los políticos que les querían romper el orto con el impuesto inflacionario” (sic). “Esa gente que tiene la guita debajo del colchón son los que se escaparon de un régimen opresor”. Gracias a esos “héroes” la Argentina está como está. Fugar es, como mínimo, dejar de pagar los impuestos. Pero no es la única, ni quizás la principal, razón por la que fugan: muchos también lo hacen para ocultar los orígenes ilícitos de esa riqueza. El Gobierno intenta implementar un blanqueo sin ley para que ingresen los que no pudieron hacerlo en el blanqueo anterior por las restricciones impuestas por el Congreso.

En otro orden de cosas, el presidente de la Cámara de Diputados se había comprometido, el día de la sesión fijada para la interpelación a la que concurrió solo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y luego de una reunión con los jefes de los bloques de la Cámara, a citar para el día 14 de mayo a los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El objetivo era que brindaran información sobre la estafa de $Libra. La convocatoria a la sesión nunca se realizó.

En simultáneo, en el plenario de comisiones del martes se produjeron dictámenes muy importantes vinculados con el tema jubilatorio: incluyen la restauración por dos años de la moratoria previsional, la modificación de la PUAN, un incremento excepcional incorporando al haber mensual el equivalente al 7,2% recortado en febrero del año pasado, llevar el bono a 115 mil pesos y actualizarlo a partir de la promulgación de la ley y el establecimiento de un régimen de compensación a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales.

Hace un año no podríamos haber sacado estos dictámenes ni haber creado la comisión investigadora sobre el tema $Libra. Está cambiando la relación de fuerzas. Otro país es posible: sigamos creando las condiciones para que gane consenso en la sociedad.

* Diputado nacional Unión por la Patria y presidente del Partido Solidario.