Sic transit gloria mundi

El lector seguidor y paciente tolerará que ¡otra vez! demore la columna acerca del polímata Athanasius Kirchner y su relación con el misterio más encantador del mundo, me refiero al Manuscrito Voynich, por temas de perentoria actualidad. Para alivio de todos, no abundaré acerca de la vocación imperial del proteccionista Trump ni al carnal alineamiento acrítico de S.S.S, el anarcocapitalista local en ejercicio del virreinato, sino que me abocaré al modo en que los azares del intercambio determinan una ilógica de la conversación que deriva en un sentido.

Hace tiempo que un par de amigos y yo creamos un grupo de WhatsApp que pomposa y kerouaquianamente denominamos En el camino, porque nos proponíamos una excursión semanal por distintos pueblos de la provincia de Buenos Aires. El proyecto naufragó a la tercera salida, pero el chat permaneció activo, con recuentos de historias personales, anécdotas, mentiras, comentarios y chicanas mutuas. Hoy, uno de los integrantes, llamémoslo F., madrugó citando al psicofrancés Jacques Alain Miller con una frase digna del mejor José Narosky: “El sujeto siempre es feliz”. Por su parte, otro, llamémosle B., en su condición de príncipe consorte de una eminencia psicoanalítica local, decidió no dejarse pisar el poncho en temas de su incumbencia y cambió abruptamente de tema: Homero.

B. afirma, con fuentes filológicas de extrema confianza, que el autor de La Ilíada no es el de La Odisea, porque en La Ilíada hay un saber femenino sobre la intimidad de palacio que no se registra en La Odisea. Entusiasta, apruebo el comentario, digno de Harold Bloom. La Odisea, digo, es una novela de aventuras náuticas y eróticas y un tratado sobre la dilapidación de la herencia paterna, con Telémaco, el hijo de Odiseo, como héroe quejoso. B. registra una frase –homérica o no– de Héctor cuando sabe que morirá en combate y que tras su muerte Troya estará perdida. “Mi consuelo es que no voy a ver cuando te conviertan en esclava”. F. interviene para decir que la pulsión se gasta y que hay que vestirse con remeras de buena calidad. ¿? La próxima vez, Troya y Hamlet nos esperan.