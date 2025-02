¿Todos ganan?

La mancha de humedad en la pared se transformó en rajadura. Ahora no solo se nota la filtración superficial, sino que cuando llueve corre un hilo de agua que desemboca en una caja de enchufe. La probabilidad de que produzca un cortocircuito es cada vez más alta. De eso se trata hoy Unión por la Patria bajo la conducción desgastada de Cristina.

A partir de la votación que suspendió las PASO en Diputados, lo más importante ahora es el dominó de situaciones que se van a disparar. Habrá que mirar con lupa el complejo ajedrez de voluntades expresadas el jueves pasado para empezar a deducir el comportamiento de sus pares en el Senado. Roto el primer dique, que se rompa el segundo es más probable, y luego puede inundar el valle del territorio bonaerense, dándole a Kicillof la oportunidad del tan mentado desdoblamiento. Pompeya y más allá la inundación.

UP se convirtió en un galimatías. Hubo massistas apoyando la suspensión. Leales a CFK como el jefe de bloque que se abstuvieron. Varios “sin tierra” votaron a favor, como los mendocinos y los chubutenses. Los que responden a gobernadores no fueron solo los catamarqueños más los santiagueños, sino que también acompañaron los santacruceños y algún fueguino. De los 99 integrantes, solo 43 se pronunciaron en contra.

Cuando se ven este tipo de situaciones surge la natural lectura de que el bloque se está deshaciendo, ya que la conducción política no lo está pudiendo ordenar. Ahí es donde uno se pregunta si hay quiebre, impericia, mayor habilidad oficialista o picardía. Porque en este juego nada debe ser descartado. ¿Cristina bajó línea? ¿O frente a la fragmentación evidente se corrió y dio libertad de acción implícita? Solo para tomar un ejemplo, ¿los diputados de Zamora ayudaron al Gobierno con o sin el ok de la jefa? Fue precisamente en Santiago donde Ella inauguró la presidencia del PJ. La mujer del gobernador fue presidenta provisional del Senado con el ok de CFK dada la lealtad del matrimonio. ¿No hablaron antes del dictamen de comisiones? ¿Zamora se mantuvo en su postura oficialista en la sesión sin acordarlo o avisarle a la expresidenta? ¿Nadie le dio el ok para que jugara de esa manera? ¿O sí se lo dieron? Muchos interrogantes van a quedar pendientes para aclarar en los próximos días. Este juego recién empieza.

¿Quién festeja este resultado? Quizá todos. El Gobierno, porque gana la batalla de bajar el costo de la política –ya impuso la boleta única de papel que estaba trabada desde 2023– y le quita una herramienta de ordenamiento a los espacios sin liderazgo real (el PRO, los radicales, los moderados de varios pelajes). Cristina, ahora presidenta del PJ, con la lapicera en la mano, ¿quería las primarias? A los Macri no les quedó otra que apoyar, teniendo en cuenta que no las necesitan ahora en CABA y así poder adelantar aún más la elección local. Los filo oficialistas –gobernadores variopintos– no iban a contradecir a Milei, menos ahora que se abre la billetera. Y el resto que compuso la mayoría de los 162 votos a favor, ir en contra de la opinión pública no los iba a ayudar mucho.

Con este claro triunfo en Diputados –aunque le falten varios capítulos a la serie– se demuestra que la política contemporánea puede experimentar la misma dinámica que el mercado tecnológico global: alguien desde el garaje de su casa puede hacer temblar la economía mundial con una ocurrencia. ¿Cuánta estructura hace falta para ganar? Probablemente, ninguna fuerza tan pequeña en el Congreso haya logrado tanto.

Si todo esto lleva a un dominó bonaerense, también festejarán de antemano entonces los territoriales, sobre todo los intendentes de todo tipo y color, ya que de ellos sería el Reino de los Cielos: al final, la discusión electoral se haría local. Maldecirán los candidatos a concejales y legisladores provinciales de LLA, ya que necesitan jugársela en un marco de nacionalización que quizá no exista. El Presidente pondrá las fichas en su lista de diputados nacionales. Con o sin PASO, ahora Cristina debe evitar el desdoblamiento. ¿Se podrá hacer? Hay que mirar al juez, o hacerse amigo de él.

Con esta victoria, el oficialismo puede dejar de preocuparse por las lecturas sobre el discurso en Davos. Su pragmatismo le indicó que debía 1) recoger el barrilete para salir de esa trampa en la que se metió, y 2) cambiar de tema, elevando a Kicillof como antagonista, obligándolo a hablar del issue más amargo: la inseguridad.

Sin embargo, más allá de la estrategia distractiva, ¿le sirve al Presidente la agenda antiwoke, cambio climático y OMS? En los estudios no se visualiza que esas cuestiones tengan mucha pregnancia en la mayoría social. De hecho, algunos dichos específicos, como el de la eventual asociación de la homosexualidad con la pedofilia, generaron una reacción importante que derivó en marchas masivas el sábado 1° de febrero. Esas “batallas culturales”, como la revisión sobre la violación de los derechos humanos durante los 70, no arrojan un interés particular ciudadano por incurrir en esos ítems, corriendo el oficialismo el riesgo de que se lo vea desenfocado de la cuestión central: salir de la crisis económica.

El quid de la cuestión es: ¿de qué está hecho el 50% de aprobación del Gobierno? ¿De adhesión ideológica o de pragmática esperanza? Porque las consecuencias sobre la dinámica de evolución pueden ser muy distintas. Si el león cree que es la primera, podrá tirar de la cuerda sobre temas valorativos sensibles, poniendo en riesgo el apoyo de aquellos que pasan por alto ciertos modos en aras de la recuperación económica. Es la apuesta pura a la construcción de una minoría nítida. Pero si cae en la cuenta de que es la segunda opción, comprenderá la delicadeza estratégica de cuidar el rebaño que ha criado gracias a la esperanza generada, que no tiene además mucha alternativa.

Mientras veraneamos en Brasil y vaciamos Chile –para satisfacción de los zurdos Lula y Boric–, la Big Mac está un 20% más cara que a la vuelta de la casa de Trump. Algo así como la brecha cambiaria…

* Consultor político.