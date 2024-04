Un torneo corto, veloz y apasionante

Juan Verdaguer, por lejos mi humorista favorito, siempre decía: “Todo cómico tiene dos caminos para no repetirse. O cambia de repertorio todas las noches, o cambia de público cada día. Yo elegí este último camino”. Y entonces yo, que no soy humorista sino un mero escriba sabatino, ¿qué tengo que hacer para no repetirme? Supongo que no puedo hacer nada, pues entonces no me queda más que repetirme. Repetir lo que dije en otra nota, a la misma altura –justo antes de los playoffs– del campeonato anterior. A saber: me gusta mucho lo que ese tipo de campeonatos cortos generan en la tabla de posiciones. Tengo la impresión de que, en el medio de la desorganización general de los torneos de la AFA, el formato de la Copa de la Liga apareció de casualidad. Así como la penicilina fue descubierta por Alexander Fleming por accidente y la Coca-Cola fue inventada de la misma manera, ojalá la Copa de la Liga, propiciada por el mismo método, haya llegado para quedarse.

Campeonato corto y ultraveloz (con decenas de lesionados graves, tema no menor que deberemos tratar en otra oportunidad con la seriedad que amerita, no es algo para desarrollar dentro de un paréntesis), desfavorece a los equipos con grandes planteles, con muchos cambios de primer nivel en el banco, es decir a los equipos grandes, y los empareja con los chicos. La otra vez la final fue entre Central y Platense, ahora de los ocho clasificados solo hay dos equipos grandes y los demás son medianos o chicos. Lo de Independiente, 2 a 0 arriba contra Talleres con un hombre más, fue un papelón, y lo de Racing, con el plantel que tiene, casi que también. Los dos afuera (y Talleres también, aunque había arrancado bien el campeonato). De San Lorenzo no hay nada que decir, no juega bien desde hace años, y la salida de Insúa y la dificultad para encontrarle reemplazo muestran un nivel de improvisación calamitoso. Le queda la Copa Libertadores, en la que arrancó mal. Bienvenidos en cambio Godoy Cruz, el Vélez que el año pasado peleó el descenso y ahora se coló por la ventana, y el Estudiantes que entró un poco a los ponchazos (el gol casi en contra de Romero contra Boca le dio 3 puntos inesperados).

De entre todos los partidos de cuartos de final, obviamente hay uno que se destaca por encima de todos los demás: Argentinos-Defensa y Justicia. Los vi a los dos, Argentinos iba cómodo 3 a 1 contra Barracas, y se lo empataron por errores propios, técnicos y tácticos. Defensa y Justicia jugó mucho mejor que Newell’s, pero los de Rosario tuvieron dos o tres claras de gol. Pero son equipos, Argentinos y Defensa y Justicia, que, más allá de esas desconcentraciones, van para adelante con una propuesta de fútbol por abajo, con buen pie, juego por afuera, cambio de ritmo y una plena conciencia de sus limitaciones. Ese cuarto de final me lo imagino apasionante, de ida y vuelta, con un medio campo como punto de pasaje rápido y muchas llegadas a las áreas.

Ah, me olvidaba, también juegan Boca-River. Claro, qué tonto, si son justo esos los únicos dos equipos grandes que se clasificaron.