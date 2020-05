A la Caja la vació el peronismo de Córdoba

Por Orlando Arduh (*)

Es lamentable lo que sucedió en la sesión legislativa del 20 de mayo. Hacemos por Córdoba, los mismos personajes de la ex Unión por Córdoba que gobiernan la provincia desde hace dos décadas, volvieron a castigar a los jubilados cordobeses.

Una vez más avasallaron derechos adquiridos del sector más vulnerable sin si quiera respetar los mecanismos institucionales y democráticos para dialogar o discutir un tema de semejante envergadura.

Con la prepotencia que los caracteriza han tomado la decisión unilateral de llevar al recinto un proyecto una hora antes de su tratamiento, buscando evitar el estallido de la Caja de Jubilaciones. Lo votaron en soledad, de forma automática y sin pudores.

Los cordobeses deben saber que ellos son los únicos responsables de esta situación, ellos fueron quienes quebraron financieramente la caja, quienes la administraron vaciándola con los beneficios de jubilaciones anticipadas y, aprobando sucesivos recortes y diferimientos en los haberes.

Es hasta sugestivo el contexto en que decidieron aplicar el ajuste: de un día para el otro deciden avanzar de la fase 3 a la 4 en el marco de la pandemia, y al día siguiente deciden volver sobre sus pasos y profundizar el aislamiento, dejando a los cordobeses desorientados y con mucha incertidumbre y malestar.

El gobernador, afirmó hasta el cansancio que durante el proceso de armonización de la Caja de Jubilaciones con el sistema nacional no iban nunca a nivelar para abajo, que no iba a tomar decisiones que implicaran una reducción en los montos que cobraran los jubilados, que no iba a doblegarse a las imposiciones del Gobierno nacional en defensa de los intereses de los cordobeses…y sin embargo, con total impunidad, deciden darle un guiño con estas modificaciones al poder nacional para que mágicamente se produzca un “salvataje”.

Esta medida le acaba de quitar al gobierno de Córdoba una importante cuota de independencia tanto política como económica.

Como si fuera poco, en el real ejercicio del poder se han convertido en un unicato. La oposición tiene limitados mecanismos de participación e influencia.

Hoy no alcanza con las explicaciones didácticas de un Ministro de Economía que viene con floreros y caramelos a explicar las finanzas de Córdoba. Hoy no alcanza con echarle la culpa al contexto económico, productivo, inflacionario y recaudatorio de los últimos dos años…gobiernan hace veintiuno. Es tiempo de que salgan a decirnos la verdad. La Caja no se vació sola, la vació el peronismo Córdoba. Que salgan a explicar cómo van a cubrir $6500 millones de pesos, dudo que sea por recursos genuinos, siguen bajo amenaza los bolsillos de los cordobeses.

(*) Legislador provincial, presidente del bloque Córdoba Cambia