"A Milei le conviene abrazarse más con Luis Caputo y Bausili que con Laje y Nicolás Márquez"

El analista político Lucas Romero aseguró que el presidente Javier Milei ha podido gobernar porque “el sistema le permitió avanzar” sin resistencia por los altos niveles de apoyo que mantiene en las encuestas. “Hay que preguntarse si el escándalo de la criptomoneda $Libra no produce un daño en el sostén del proceso político”, dijo en Modo Fontevecchia.

-¿Cómo ves lo que viene pasando? ¿Hubo un impacto en la imagen del Gobierno?

-Muchas cosas están ocurriendo a la par. Si esta entrevista estuviese ocurriendo el 10 de diciembre de 2023 y vos me preguntaras cuál es el principal interrogante frente al ciclo político que iniciaba, yo te hubiera respondido que el principal interrogante era saber cómo iba a hacer Milei para gobernar. Eso era porque, efectivamente, el proceso electoral había producido un resultado muy disfuncional para el sistema, porque había puesto a la cabeza del poder ejecutivo a un presidente que no tenía recursos políticos mínimos suficientes para poder tener márgenes decisionales mínimos para enfrentar un desafío económico tan complejo como el que se tenía que enfrentar. Si uno repasa estos 14 o 15 meses de gobierno de Milei, uno mira este periodo a la luz de ese interrogante y, probablemente, en lo que uno tendría que concluir es que Milei ha podido gobernar porque se ha generado, de manera natural —con todos los actores del sistema favoreciendo situación— una suerte de gobernabilidad de excepción. Es decir, Milei ha podido gobernar porque, en buena medida, el sistema le permitió avanzar. Pongo un ejemplo muy concreto de esto: el decreto 7020/23.

Quiénes son los “dirigentes puros” que suenan para integrar la lista de LLA en Córdoba

-¿Milei no está captando qué es lo que más le conviene?

-Milei pareciera a veces no entender por dónde le conviene ir para transmitirle al público la sensación de que lo que se discute en esta elección legislativa de medio término es si se le da continuidad o no a este proceso político. A la luz de proponer cambios que tienen poco consenso en materia de valores culturales, de valores sociales, lo que va a lograr es que la gente interprete que hay que ponerle límites y no apoyarlo. Creo que el lado más conveniente para Milei hoy es el económico, porque en algún punto ese sostenimiento de los apoyos del que hablo se verifica porque hay un gobierno que está ofreciendo algo que, a la luz de la percepción pública, parecieran ser síntomas de que el proceso económico se está mejorando o estamos dejando atrás esa economía enferma que teníamos cuando este ciclo comenzó. A Milei le conviene abrazarse más con Luis Caputo y Bausili que con Laje y Nicolás Márquez.

-¿Sigue cometiendo los mismos errores?

-Sí, como los cometió durante aquel ya famoso debate previo al balotaje del 12 de noviembre, al que yo vuelvo reiteradamente porque me parece que es una pequeña reducción en escala de lo que vimos durante todo este ciclo. Comete errores, se muestra ignorante muchas veces, es impreciso para expresar sus ideas y se muestra inestable. Todo eso que vimos en el debate lo seguimos viendo durante el proceso presidencial de Javier Milei y, aun así, sostiene niveles de apoyo en las encuestas. Entonces, ahí es donde uno dice que pareciera ser que el ancla del programa político de este Gobierno hoy está en sostener esos apoyos.