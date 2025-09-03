Tras su reciente lanzamiento, el Primer Congreso Internacional de Biotecnología de Córdoba abrió las preinscripciones gratuitas para todos los interesados en asistir a las jornadas que tendrán lugar en octubre, en el Campus de la Universidad Católica de Córdoba.

El Congreso se realizará los días 2 y 3 de octubre y es organizado por el Clúster de Biotecnología de Córdoba, Ennoia-Lat, Universidad Católica de Córdoba y Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Se trata de un evento estratégico dirigido a continuar posicionando a la provincia como centro de referencia regional e internacional para el ecosistema biotecnológico.

¿Cómo me inscribo?

Las actividades tendrán lugar en el Campus de la Universidad Católica de Córdoba de avenida Armada Argentina 3.555, con modalidad gratuita y abierta a todo público pero con cupos. Para preinscribirse, se debe ingresar a la web del Congreso , y completar el Formulario correspondiente.

Lanzamiento con mucha expectativa

En el lanzamiento del Congreso, el ministro de Bioagroindustria de la Provincia, Sergio Busso destacó que "no es menor que en un mundo conflictivo y en una Argentina a veces dividida, en Córdoba, incluso con visiones distintas, podamos sentarnos a una mesa a construir futuro".

Por su parte, Guillermo Giraudo, presidente del Clúster, sostuvo que "la relación entre los privados, el sector público y la academia es fantástica", en alusión a los sectores nucleados en este proyecto.

"Es notorio que se produce una sinergia muy importante y una convivencia espectacular que sin dudas promueve el crecimiento de todo lo que es la biotecnología", expresó.