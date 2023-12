ADN albiazul y final en Abu Dabi

Las novedades llegaron de golpe en el Club Atlético Talleres. El miércoles pasado, en un contacto formal con los medios de comunicación, el presidente Andrés Fassi despejó la primera incógnita de cara a la temporada 2014 y anunció a Walter Ribonetto como nuevo entrenador.

El sucesor de Javier Gandolfi -formalizó su arribo a Independiente del Valle de Ecuador- viene de dirigir al equipo albiazul que compite en el Torneo Proyección. También acredita experiencias al frente de la reserva de Lanús y como ayudante de campo de Diego Dabove, el actual conductor táctico de Instituto, en Argentinos Juniors, San Lorenzo y Banfield.

“Tras un mes de evaluación y de muchas charlas con uno y otro técnico, llegamos a la conclusión de que lo mejor está en casa”, dijo el mandamás de la ‘T’. “Es el desafío más importante de mi vida”, señaló el entrenador.

Entre la salida de Gandolfi y la designación de Ribonetto, pasaron cosas. Fassi esperó lo más que pudo la respuesta del uruguayo Jorge Bava, quien optó por emigrar al León de México (equipo del Grupo Pachuca, que el dirigente cordobés integró durante casi tres décadas) luego de consagrarse campeón con el Liverpool ‘charrúa’. Al mismo tiempo, los referentes del plantel albiazul intercedieron ante la directiva por la designación de ‘Tino’: “Nos sentimos identificados con su forma de trabajar”, reconoció el arquero y capitán Guido Herrera, en referencia al DT de Corral de Bustos.

En la citada conferencia de prensa, Fassi también anunció que Pablo Guiñazú asumirá como director deportivo, que Mauricio Caranta se sumará al cuerpo técnico de Ribonetto y que el campeón del mundo Daniel Valencia ejercerá funciones como embajador de la institución. “La mejor decisión es que Talleres esté resguardado por su gente”, dijo. “Hoy es un día de ADN albiazul”, se envalentonó.

La batería de novedades también incluyó la formalización de Hugo Donato, excoordinador de las divisiones formativas de Banfield, como flamante director de fútbol infanto-juvenil.

Respecto al movimiento de futbolistas, la máxima autoridad de Talleres sostuvo que “llegarán refuerzos para armar un plantel más amplio” y que “saldrá la menor cantidad posible de jugadores”. En este sentido, en México señalan como “avanzadas” las gestiones de Rayados de Monterrey por la compra del pase del mediocampista Rodrigo Villagra.

EL ELEGIDO. 'Tino' Ribonetto fue confirmado como sucesor de Javier Gandolfi. Desde el año pasado venía dirigiendo a la reserva de la ‘T’. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Marche otra Copa

“Todos los torneos son importantes y este club está hecho para ganar”, dijo Ribonetto al hablar del exigente calendario que deberá afrontar su equipo el próximo año, con la disputa de la Copa de la Liga, la Copa Argentina, la Copa Libertadores de América y el Torneo de la Liga Profesional.

En la noche del viernes se confirmó que en 2024 Talleres también disputará la Supercopa Internacional ante River Plate, ya que el ‘Millonario’ se adjudicó el Trofeo de Campeones y cedió al elenco cordobés la plaza reservada para el mejor equipo de la Tabla Anual 2023.

Ese partido se jugará en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, en fecha a designar. Según trascendió, podría disputarse en febrero próximo.

La primera edición de este certamen, al que la AFA le otorga validez oficial, tuvo lugar el pasado 20 de enero y fue protagonizada por Racing y Boca. Ambos clubes cobraron un caché de US$ 1.300.000, y la Academia se llevó un plus de US$ 200.000 por haberse consagrado campeón.