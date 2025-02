Adolfo Rubinstein sobre la salida de Argentina de la OMS: "Es un error estratégico desde lo sanitario y lo político"

El exministro de Salud, Adolfo Rubinstein, consideró que la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) "es un error estratégico desde ya desde lo sanitario y desde lo político que no tiene ningún beneficio y que tiene muchos riesgos sobre todo si se extiende a la OPS ”.

"Además es salir de la conversación sanitaria global en momentos en que hay amenazas como pueden ser futuras crisis como las que tuvimos con la pandemia o cambio climático o inteligencia artificial. Hay muchas cuestiones en las que la Argentina tiene que estar presente", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

También señaló que la decisión de la administración de Javier Milei "tiene mucho que ver con seguir la política de Estados Unidos, del gobierno de Trump que tiene otras razones para en todo caso irse de la OMS".

"Nosotros no tenemos ninguna razón para irnos de la OMS", enfatizó el extitular de Salud durante la presidencia de Mauricio Macri.

Qué significa salir de la OMS

"Si esto se extiende a la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, que representa a la OMS en toda la región de América, ahí sí vamos a estar en un problema porque la OPS es quien, por ejemplo, compra el 80% de las vacunas de nuestro calendario, muchísimos medicamentos de altísimo costo, insumos críticos, a precios notablemente más bajos", advirtió el exfuncionario.

Género

Al ser consultado sobre los cambios en la ley de identidad de género, respondió: "Este gobierno tiene la tónica en general de generar gran impacto mediático con las noticias. Obviamente distorsionando las cosas. No es que viene un chico y decide hormonizarse o cambiar de sexo así porque sí. No es así. Además existe lo que se llama capacidad progresiva. No es lo mismo un chico de 16 que puede votar que un chico de 11 años. Después está el debate y sí hay debate tiene que ser en el Congreso", sostuvo Rubinstein.

"Seguimos en una realidad extremadamente polarizada lamentablemente. No muy diferente a la que tuvimos en el gobierno anterior", concluyó el sanitarista.