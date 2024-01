Ahora se investiga por qué la familia de ‘Fito’ Macías eligió Córdoba para radicarse

El fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Alberto Lozada, confirmó a PERFIL CÓRDOBA que se investigará por qué la familia de Rodolfo ‘Fito’ Macías Villamar eligió Córdoba para instalarse y si tienen vínculos sociales, económicos o narcos en el país. Por el momento, todos esos aspectos son una incógnita. Quien quedará a cargo de la pesquisa será el jefe de la Procuraduría de Narcocriminalidad que pertenece al Ministerio Público Fiscal de la Nación, cuyo titular es Diego Iglesias.

“Si hay algún dato concreto, podría trabajarlo con la fiscalía del lugar”, acotó Lozada.

Lo cierto hasta el momento es que fue un mensaje anónimo el que permitió localizar a Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, esposa de Macías, una enfermera que devino en empresaria con un crecimiento patrimonial exponencial. Una vez identificada y confirmada su residencia en el país, se comprobó que ingresó a la Argentina por lo menos tres veces antes, en septiembre, octubre y noviembre del año pasado y se constató que una empresa de la cual es socia fue la adquirente de la casa de Villa del Golf, en Falda del Carmen, donde fijó su morada a partir del 5 de enero.

La firma es Jomavi SA, que estuvo investigada en Ecuador por presunto lavado de activos aunque tres expedientes se cerraron sin achacarle ningún delito. Si bien la mujer no tenía pedido de captura y podía ingresar y circular libremente, su estrechísimo vínculo con Macías no podía pasar desapercibido en un contexto donde el avance de las bandas y pandillas narcocriminales habían comenzado a desangrar a Ecuador. ¿Por qué no se detectó que venía asiduamente a nuestro país?

Se indica que la operación inmobiliaria de la casa de Villa del Golf se hizo en efectivo, por más de 200.000 dólares con el pago de una deuda de expensas de dos años. ¿Tampoco eso se detectó? N

ingún sitio especializado en el fenómeno del narcotráfico en Sudamérica establece que exista o haya existido algún vínculo de Los Choneros con bandas narco argentinas. Por eso la sospecha, como lo afirmó el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, es que hayan venido sólo a residir lejos de los radares de búsqueda de su país.

Pero también es cierto que la cronología de los hechos abona la hipótesis de que todo estuvo planificado. Sondearon Argentina desde el año pasado, compraron una casa y viajaron dos días antes de la fuga de Macías de la cárcel donde purgaba condena. En las últimas horas la búsqueda viró de Colombia –donde las autoridades ecuatorianas pensaban que podía estar escondido– hacia Perú y Bolivia. La permeable frontera con Argentina es uno de los indicios.

Hoy ‘Fito’ Macías representa el rostro más violento de Ecuador, país que en 2022 se ubicó en el top ten de Latinoamérica y el Caribe: ese año los homicidios crecieron 82%. En 2023, pasó del décimo al tercer lugar en el ranking. Dejó atrás a Honduras, Venezuela y Colombia.

FISCAL ASESINADO. El 17 de enero César Suárez fue acribillado cuando circulaba en su auto. Investigaba el ataque de Los Choneros a un canal de TV y había pedido datos de la mujer de Macías en Argentina.

Todo sucedió por la incontrolable guerra entre bandas que manejan los flujos de drogas. Particularmente, la portuaria Guayaquil, donde se fugó Macías de la cárcel, también tuvo un incremento exponencial de los crímenes violentos en los últimos dos años. Especialistas explican que esa escalada se produjo por la fragmentación extrema de las bandas que se disputan el territorio de venta de cocaína a granel. La violencia es extrema, en especial en las cárceles.

En 2021, las estadísticas del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) señalan que 34 presos fueron asesinados en dos cárceles de Guayaquil, que alojan al 70 por ciento de toda la población carcelaria del país. En la red social X circularon impactantes videos de cuerpos mutilados y extremidades cortadas.

Este espiral virulento fue iniciado por una alianza de cuatro bandas: Los Pipos, Los Tiguerones, Los Chone Killers y Los Lobos, en contra de Los Choneros. Desde que el recientemente asumido presidente Daniel Noboa decidió enfrentar las pandillas, la violencia se volcó a la sociedad civil.

La última víctima fue el fiscal César Suárez, acribillado de 18 balazos el 17 de enero, cuando investigaba el copamiento de un canal de TV y había pedido datos de Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, la mujer que había elegido Córdoba para vivir.