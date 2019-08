Alberto F. reactiva el GPS Córdoba: encuentro con Natalia De la Sota y campaña en Cruz del Eje

por Gabriel Silva

La tarde del viernes fue el momento elegido por Alberto Fernández para retomar los gestos a Córdoba. En las oficinas de Sergio Massa en Tigre, y ante escasos testigos, se reunió con Natalia de la Sota, la hija del exgobernador José Manuel, quien fuera tres veces mandatario provincial y que falleció en septiembre del año pasado en un accidente automovilístico.

Si bien la foto, como así también parte del diálogo entre ambos se conoció recién en la tarde de ayer, lo cierto es que la reunión fue el viernes y un protagonista central para que se produjera el encuentro fue el propio Massa. No solo al disponer de sus oficinas, sino también porque fue él quien activó el encuentro entre ambos.

“No se conocían personalmente, pero a partir de la reunión de ayer (por el viernes) quedaron comunicados y vinculados vía whatsapp.

Hubo mucha cordialidad y el objetivo es dejar atrás lo que pasó para empezar a pensar hacia adelante”, coincidieron los entornos de ambos en contacto con PERFIL CORDOBA.

Según pudo saber este diario, lo que sucedió antes, en el momento en que De la Sota era gobernador y la actual candidata a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner era primera mandataria nacional, también fue parte de la charla. Pero hicieron foco en empezar a mirar hacia adelante y crear una nueva relación entre la provincia y la Nación.

La actual concejala y legisladora provincial electa le manifestó también la incertidumbre que se vive en la provincia por la situación económica y le pidió al candidato del Frente de Todos que “los cordobeses tengan el mismo trato” que el resto del país en caso de un arribo de la fórmula FF a Casa Rosada en diciembre.

Tanto el candidato como Natalia de la Sota coincidieron que hace falta “crear una nueva relación entre Córdoba y el resto del país”.

Cerca del Alberto Fernández reconocieron que el candidato le manifestó que “unidos vamos a construir una Argentina federal e integrada”. “Córdoba será parte de ese país que todos soñamos, como lo soñó tu padre y como tu padre me lo inculcó a mí, tenés junto a todos los cordobeses y cordobesas mi palabra y mi compromiso”, le dijo.

Distintas fuentes reconocieron a este medio que, más allá del entorno de la concejala, muy pocos en Córdoba sabían del encuentro en Tigre. “En la Provincia no estaban al tanto del encuentro porque no se avisó nada. Forma parte de una decisión personal, no partidaria ni del gobierno”, reconocieron ayer por la tarde una vez que se difundió la fotografía.

Por lo tanto, y de acuerdo con lo que sostuvieron distintas fuentes, el gobernador Juan Schiaretti no sabía del encuentro entre ambos.

Cercanos en la campaña provincial, con la figura del exgobernador De la Sota muy presente, en el último tiempo tanto el dueño del despacho principal del Panal como la edila no habían tenido nuevos acercamientos en la previa a las Paso. En el PJ destacan que en la elección provincial ella encabezó la lista de parlamentarios provinciales, mientras que en la disputa nacional la hija del exgobernador no participó.

Antes del acuerdo del peronismo a nivel nacional, y cuando todavía sondeaban la posibilidad de alentar la Tercera Vía, tanto Massa como Roberto Lavagna iniciaron algunos contactos para que Natalia de la Sota fuera su compañera de fórmula. Algo que no contó en su momento con la venia del Centro Cívico, pero que de todas maneras la propia concejala había desestimado. Incluso llegó a hablarse de un acercamiento entre la expresidenta y Natalia de la Sota, idea impulsada en su momento por el kirchnerismo cordobés.

Arranque por el noroeste

Al margen de los gestos y las fotos, en el entorno de Alberto Fernández reconocieron esta semana que la campaña volverá a tener a Córdoba entre los principales destinos. Es muy probable, incluso, que el comienzo de la carrera rumbo a octubre tenga su puntapié inicial en el noroeste de la provincia, casi con seguridad en Cruz del Eje.

Lo sucedido en la fábrica Zanella, sumado a los buenos resultados que tuvo el tramo presidencial de la boleta del Frente de Todos, son datos que analizan en las oficinas de San Telmo desde hace varios días. Incluso, uno de los primeros en saberlo fue el intendente de Cruz del Eje, el peronista Claudio Farías.

De esta manera, desde el noroeste podría empezar a bajar el 14 de septiembre para la reunión con el gobernador Juan Schiaretti. “No quiere venir cuando ‘el Gringo’ no esté porque cree que el gobernador lo tomaría como un desafío. Entonces, es probable que venga cuando Schiaretti esté en Córdoba y tal vez le proponga firmar el acta acuerdo que ya suscribieron el resto de los gobernadores del partido en Santa Fe”, reconoció una fuente del gremialismo.