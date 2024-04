Alerta en el campo: Córdoba enfrentaría pérdida millonaria por avance de la chicharrita en los cultivos de maíz

Según un reciente relevamiento realizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba, se prevé una pérdida de alrededor de seis millones de toneladas de maíz, lo que se traduciría aproximadamente en 1.130 millones de dólares. Esto a causa del gran avance de la infección spiroplasma que afecta a los lotes de maíz y que es transmitida por la chicharrita, insecto propio de la zona norte de la Argentina, tanto del noroeste como del noreste.

El mes pasado, se proyectó una cosecha de 23 millones de toneladas. Sin embargo, a raíz del avance masivo de la chicharrita, vector del spiroplasma, esta estimación se redujo a 17 millones de toneladas en tan solo 30 días.

De esperar una cosecha récord a declarar la emergencia agropecuaria y con cambios en el gabinete de agricultura nacional en el horizonte

"Acusan un recorte de 6 millones respecto al techo calculado el mes pasado, y es posible que se continúen registrando mayores caídas tanto en área como en rendimiento conforme avance la cosecha", detalló el informe analizado por diario Puntal de Río Cuarto.

Con ese recorte en el volumen de toneladas, la Bolsa calculó el valor bruto de la producción (VBP) del maíz (multiplicando la producción estimada por el precio de exportación a cosecha), el cual representa los ingresos teóricos totales para todos los actores de la cadena, incluido los derechos de exportación.

Para mediados de marzo, el VBP rondaba los US$ 4.360 millones. Sin embargo, debido a la disminución en la producción, este valor ronda actualmente los US$ 3.230 millones, lo que implica una reducción de US$ 1.130 millones para la provincia de Córdoba.

La "chicharrita" golpeó al maíz: anticipan una merma del 30% en el rinde de los cultivos tardíos

La región centro-norte de la provincia, la más impactada por el spiroplasma, sufrirá una pérdida en el VBP de alrededor de US$ 568 millones.

¿Dónde afectó más?

Mientras que las áreas más afectadas por la propagación de la chicharrita se encuentran en el norte y noreste, donde se registraron ataques severos y pérdidas significativas, las regiones del centro y sur experimentan un impacto relativamente menor.

San Justo. Reducción de $156 millones en el VBP.

Río Primero. Reducción de $145 millones en el VBP.

Tulumba, Totoral y Río Segundo también registran pérdidas superiores a los $60 millones cada uno.

Niveles de daño

A su vez, el informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba clasificó los niveles de daños de la enfermedad según la escala propuesta por el EEAOC (2024), en donde 1 es el menos afectado y 4 el de mayor presencia de la enfermedad. "A nivel provincial, la superficie afectada por spiroplasma, se distribuyó con un 46% en el nivel 1, 24% en nivel 2, 20% en nivel 3 y 10% en nivel 4. Se observaron los 4 niveles conviviendo en un mismo lote", detalló el trabajo.