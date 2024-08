Álvarez Rivero votó en contra del aumento a las jubilaciones: “Es una irresponsabilidad atentar contra la estabilidad macroeconómica"

Carmen Álvarez Rivero explicó este viernes las razones por las que votó en contra del proyecto de aumento de las jubilaciones aprobado en el Senado.

Las razones de su voto

“Voté en contra en general. En particular el artículo 1 lo voté a favor para que no quede duda que se actualice para no perder contra la inflación. Ha sido mi postura siempre. Lo que pasa que esta ley iba más allá. He venido trabajando en inserción laboral y el artículo 2 lo veo contrario a la inserción laboral formal”, precisó.

“Entonces tengo que ser coherente, es mi responsabilidad”, enfatizó la senadora del PRO.

“El artículo 2 es (el aumento adicional establecido) que comparaba en marzo frente a los salarios reales, según el Ripte” aclaró al tiempo que consideró que “eso podía producir una distorsión” en la que “los trabajadores activos tengan sobre sus espaldas más peso de los trabajadores pasivos”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Al ser consultada sobre si hubo una bajada de línea de Mauricio Macri para votar de manera unánime en el bloque, Álvarez Rivero contestó: “No sobre mí. En las reuniones que tenemos permanentes en el bloque sabemos la posición de cada uno. Yo no podía dejar de ser coherente”.

“Tengo un rol dentro de la comisión de Trabajo. He venido trabajando milimétricamente esta ley y no puedo tirarme a la pileta vacía, pienso que es una irresponsabilidad”, añadió.

“A mí me parece que Mauricio Macri viene dando señales desde hace rato que lo que quiere es déficit cero”, argumentó la legisladora.

Y luego reiteró sobre el rol del expresidente: “A mí no me habló ni nos bajó línea”. Además expresó que lo ocurrido “tiene que servir para dialogar mejor, para dialogar con profundidad cada tema”.

Milei

”En la discusión de esta ley yo me pongo en la responsabilidad de senadora. Creo que como senadora es una irresponsabilidad atentar contra el equilibrio y la estabilidad macroeconómica y esa sí le reconozco la responsabilidad, es una de las primeras, que tiene el Presidente”, concluyó.