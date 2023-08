Apostando al límite

Pablo Vegetti ya hace goles con la camiseta del Vasco da Gama de Brasil, aunque los siga celebrando como en sus tiempos de Belgrano, y Michael Santos tiene lista la valija para emigrar a un destino aún incierto, con la plaqueta que le dio Talleres, en agradecimiento por sus servicios prestados, como parte de su equipaje.

A pocos días del reinicio de la competencia oficial, el éxodo de los dos goleadores del último campeonato es la principal certeza entre los equipos cordobeses que compiten en la Liga Profesional. Antes se había ido Bruno Zapelli, la ´joyita’ que tenía el equipo celeste, y más temprano que tarde se marchará Diego Valoyes, el jugador más cotizado del conjunto albiazul.

Para tratar de mitigar los efectos directos y colaterales del mal de ausencia, el Celeste y el Albiazul han traspasado fronteras en busca de los antídotos. En la receta figuran muchos nombres desconocidos, genéricos. Apuestas que producen más incógnitas que expectativas entre los hinchas, y que sólo el tiempo demostrará si fueron grandes hallazgos de los promocionados laboratorios de visoría y scouting de los clubes, o simples analgésicos.

SANTOS. Tiene ofertas de Arabia Saudita, México y Estados Unidos. La dirigencia de Talleres le prometió negociarlo en este mercado de pases. /// PRENSA TALLERES

Si vas para Chile

Tres por uno. Para cubrir el vacío que dejaron Vegetti y sus 63 goles con la casaca celeste, Belgrano le apuntó a un tridente ofensivo proveniente del exterior: Lautaro Pastrán, Lucas Passerini y Nicolás Schiappacasse.

Pastrán tiene 21 años, es mendocino y acredita pasos por las inferiores de Godoy Cruz y River Plate, antes de jugar en Everton de Viña del Mar, donde registra seis goles en 31 partidos. “Puedo jugar de extremo por izquierda o de enganche”, dijo en su presentación.

De la complejidad de las transacciones de estos tiempos dan cuenta estos números: por la mitad de la ficha de este jugador, el Pirata pagó US$ 1.300.000, casi un 20% más de lo que recibió por Vegetti, su jugador más influyente de los últimos tiempos.

Passerini (29) es un delantero de área con frondosos antecedentes en clubes bonaerenses -Quilmes, Comunicaciones, Estudiantes de Caseros, Tigre y Sarmiento- y experiencias en Paraguay, México y Chile. Nació en Formosa y viene de jugar en Unión La Calera, el equipo trasandino que maneja el omnipresente empresario y representante Christian Bragarnik, quien durante el mandato de ‘Luifa’ Artime colocó en Alberdi a los futbolistas Nahuel Tecilla, Adrián Ochoa, Juan Ruiz Gómez, Fabián Bordagaray y Ariel Rojas, al entrenador Alejandro Orfila y al ex director deportivo Mauro Óbolo.

PASTRÁN. La gran apuesta de Belgrano, que invirtió el dinero de la venta de Vegetti para comprar el 50% del pase de este jugador a Everton de Chile. /// PRENSA BELGRANO

El combo se completa con Schiappacasse (24), atacante del recién ascendido La Luz Fútbol Club de Uruguay y dos veces mundialista con el seleccionado Sub 20 de ‘la Celeste’. En el país oriental también defendió los colores de River de Montevideo, Peñarol y Miramar Misiones, y su currículum refiere prestaciones en clubes de España, Italia y Portugal.

Aunque no se dieron a conocer los detalles de estas negociaciones, trascendió que Belgrano compra el 50% de las fichas de Passerini y Schiappacasse (en este caso, compartirá la propiedad con Grupo Pachuca).

De Chile ya habían llegado el lateral Alex Ibacache (el Pirata le compró la mitad del pase a Everton, en una cifra que no fue informada por los clubes) y el enganche Matías Marín (se pagaron US$ 680.000 a O’Higgins por la transferencia del 80% de los derechos económicos sobre el jugador).

Además de lo que Vasco da Gama pagó por Vegetti (US$ 1.100.000), Belgrano se aseguró en este mercado de pases US$ 4.500.000 por la venta del 50% de Bruno Zapelli a Atlético Paranaense y US$ 90.000 en concepto de mecanismo de solidaridad, en el marco del traspaso de Lucas Zelarayan del Columbus Crew de Estados Unidos a Al Fateh de Arabia Saudita. La sumatoria (US$ 5.690.000) equivale a seis meses de presupuesto de la ‘B’. De esa cifra hay que descontar US$ 1.980.000 de los pases de Pastrán y Marín, además de los montos que demanden los otros dos fichajes.

VINO LUIS MIGUEL. El juvenil Angulo Sevillano llegó a la ‘T’ desde el fútbol colombiano. Es delantero y asoma como el reemplazo de Valoyes. /// PRENSA TALLERES

Hoy una promesa…

… Y mañana se verá. La apuesta por jóvenes y desconocidos futbolistas ha sido una constante de la actual conducción de Talleres. En sus casi nueve años de presidencia, Andrés Fassi puede presumir de grandes aciertos en la materia y también ser pasible de críticas por olvidables contrataciones. En esta ‘ventana’ de invierno, el directivo se enfocó en los casos de Santos y Valoyes, a quienes había prometido liberar en el segundo semestre de 2023. De hecho, los dos jugadores ya no trabajan junto al plantel albiazul.

Por Valoyes hubo ofertas concretas de FC Krasnodar de Rusia, Boca Juniors y Pachuca de México, y por Santos hicieron tratativas Cruz Azul de México, Al Khaleej de Arabia Saudita y un club de la MLS cuyo nombre no trascendió. Por el colombiano, Fassi pretende US$ 6.000.000 (el 20% de la ficha pertenece al club La Equidad) y en el caso de Santos la pretensión es embolsar US$ 3.500.000 por el 50% del pase que tiene Talleres.

Los nombres de ambos futbolistas también fueron mencionados en la lista de posibles refuerzos de Juárez Fútbol Club, otro equipo de la Liga MX.

Mientras procura cerrar las dos transacciones más importantes que tiene planificadas para este mercado (descartó negociar al arquero Guido Herrera y al volante Rodrigo Garro), el club albiazul se aseguró US$ 1.300.000 por la venta a Tigre del pase de Juan Cruz Esquivel (tenía el 65% y el resto era de Atlético de Rafaela), además de algunos dólares por préstamos de futbolistas.

En este rubro, recibió US$ 50.000 de San Lorenzo por Federico Girotti, y una cifra similar de Universidad de Chile por Vicente Fernández (hace seis meses, la ‘T’ lo compró a Palestino por US$600.000 y es la única cesión con opción de compra).

No se informó sobre el monto que abonó Newell´s para asegurarse la prestación del lateral Augusto Schott. Tampoco se precisó el pase de Francisco Pizzini a Vélez.

Entre Talleres, Belgrano e Instituto podrían llegar a facturar alrededor de US$ 22 millones por transferencias en el actual mercado de pases.

Por contrataciones, la entidad de barrio Jardín desembolsó US$ 1.900.000 por el 80% del pase del zaguero Kevin Mantilla (Independiente de Santa Fe), y US$ 1.100.000 por el 50% de la ficha de Luis Miguel Angulo Sevillano (Alianza Petrolera).

Además de estos dos colombianos, llegaron el defensor Ramiro Enríquez (US$ 150.000 a Central Norte de Salta por el 90% de los derechos económicos y la rescisión anticipada de contrato) y Francisco Pozzo, goleador de la reserva de Vélez, quien se vinculó a préstamo por 18 meses, sin cargo y con opción por el 70% del pase.

Tampoco se difundieron los números de la contratación del arquero Lautaro Morales (Lanús lo prestó por 18 meses, con cláusula de compra por el 60% del pase), ni precisiones sobre los inminentes acuerdos con el mediocampista uruguayo Manuel Castro (ex Estudiantes de La Plata) y del delantero Tomás Molina (ex Huracan y Ferro, entre otros), que llegaron desde Juárez FC y firmarían contrato hasta el 31 de diciembre de 2024.

BELTRÁN. El delantero de River fue transferido a Fiorentina de Italia en US$ 25 millones. Instituto, el club de sus inicios, tenía el 10% de su ficha. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Días de Gloria

Por estas horas, Instituto evalúa una propuesta por Franco Watson que llegó desde Juárez FC. El club mejicano ofertó US$ 2.500.000 por el 60% de la ficha del mediocampista. Esta venta podría servir para terminar de reforzar el plantel, que hasta el momento tiene como caras nuevas a Luciano Aued y Lucas Rodríguez, dos viejos conocidos del entrenador Diego Dabove, que llegaron como libres y se vincularon a préstamo.

Mientras deshoja la margarita por el caso de Watson, La Gloria recibió una muy buena noticia el viernes pasado, ya que la venta del goleador de River Plate Lucas Beltrán, quien seguirá su carrera en Fiorentina de Italia, dejará importantes ingresos en la tesorería albirroja. La entidad de Alta Córdoba cobrará US$ 2.500.000 por el 10% de los derechos económicos del pase que mantenía en su poder y US$ 375.000 por mecanismo de solidaridad, una indemnización a los clubes que contribuyeron a la formación de un jugador.

Sumando los ingresos por los pases de Beltrán y Watson, Instituto cobraría por transferencias el equivalente al 80% de su presupuesto anual.

Cabe destacar que La Gloria mantiene porcentajes de las fichas de Rodrigo Garro (40%), Malcom Braida (50%) y Tadeo Allende (50%), tres futbolistas que cumplieron destacadas actuaciones en el último certamen.

FRANCO WATSON. El mediocampista de Instituto tiene una oferta para emigrar al fútbol mejicano. La Gloria mantendría el 40% de su ficha. /// FOTO CEDOC PERFIL

El hilo invisible

En el vertiginoso mercado de pases de la Liga Profesional, la mayoría de los movimientos de los clubes cordobeses aparecen atravesados por un mismo nombre propio.

Al final de la semana pasada, Talleres ultimaba los detalles de las contrataciones de Manuel Castro y Tomás Molina, dos jugadores que se entrenan desde hace tiempo con el plantel que dirige Javier Gandolfi, y que en algún momento también fueron mencionados como posibles refuerzos en Instituto. Ambos vienen del Juárez Fútbol Club, equipo de la Liga MX que tiene en su mira a Franco Watson, el talentoso mediocampista de La Gloria.

A tierras aztecas también podría emigrar Diego Valoyes, una de las figuras de la ‘T’, quien está en el radar de Pachuca. El colombiano también sonó como probable incorporación de Juárez FC, igual que otro atacante albiazul, el ‘charrúa’ Michael Santos.

Mientras tanto, Belgrano anunció con bombos y platillos la contratación de Lucas Pastrán al Everton de Chile, entidad con la que comparte la propiedad del pase del lateral Alex Ibacache, y procura cerrar el arribo de Nicolás Schiappacasse, un extremo uruguayo que estuvo a punto de ser colocado en Oviedo de España.

Juárez FC es una franquicia del fútbol mejicano administrada por el consorcio fronterizo MountainStar Sports Group, que tiene como flamante socio y gerente deportivo a Andrés Fassi. Pachuca de México, Everton de Chile y Oviedo de España son propiedad del Grupo Pachuca, empresa que es propietaria de los derechos económicos del pase de Schiappacasse y que mantiene como uno de sus accionistas al actual presidente de Talleres.

EL DEBUT