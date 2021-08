Apuesta de riesgo

“¡Danger!”. Teléfono en mano, el muchacho caminaba de un lado para el otro en las plateas y no paraba de hablar en inglés. A su interlocutor de turno le relataba las principales incidencias del juego y cada vez que la pelota pasaba la mitad de la cancha le lanzaba la particular advertencia.

Años atrás, el personaje era una figura repetida en los estadios de fútbol de Córdoba y su presencia despertaba curiosidad. Después se supo que era australiano y que sus reportes tenían como destino esas plataformas online donde se apuesta hasta por quién hace más saques laterales en un partido.

¡Peligro! Las alarmas se encendieron días atrás en la Liga Cordobesa de Fútbol cuando desde prensa del Club Las Palmas se buscaron precisiones acerca de una misiva de Genius Sports, empresa que opera en el rubro de las apuestas, notificando los datos de su personal asignado para asistir al encuentro entre el equipo anfitrión y Argentino Peñarol.

Desde las oficinas de 9 de Julio 660 la respuesta no se hizo esperar y fue categórica: “Recomendamos rechazar los pedidos de acreditación de este origen”.

850. Los millones de euros que movió el juego online legal en 2020 en el mundo. Argentina no permite apostar al fútbol.

“La firma aduce que tiene un acuerdo con la AFA, lo cual es cierto, pero ese vínculo tiene alcance sólo para torneos organizados por esa institución y no involucra a las ligas, que son autónomas para negociar sus propios convenios”, destaca Alejandro Daniel Fernández, el presidente de la LCF.

El dirigente reconoce que en la Liga Cordobesa no cayó bien la jugada del nuevo socio de la AFA. “Yo no voy a entrar a tu casa sin pedirte permiso. Nos llama la atención la forma en la que actuaron, pero también resulta extraño el fondo de la cuestión. Una empresa ligada a las casas de apuestas que viene a filmar Las Palmas-Peñarol, te dice ‘chau, gracias’ y se lleva el video a una base de datos. ¿Para quién? Es poco claro”, puntualiza.

“Es evidente que ese negocio no es para acá, pero al menos me gustaría que nos digan de qué se trata. Insisto en que me resulta muy llamativo, ya que cualquier de nuestros clubes que quiera organizar un bingo tiene que pedirle permiso a Lotería de Córdoba, que es la entidad que administra todo el tema de los juegos en el ámbito de la provincia”, destaca Fernández.

Por lo bajo, en los pasillos de la Liga también se escuchan otras voces: “No creemos que en Rumania o en Bangkok quieran hacer apuestas con los resultados de Las Flores o Villa Azalais. Aquí vienen a buscar jugadores”.

A contramano de lo que pasa en Italia y España, donde se trata de despegar al fútbol del negocio de las apuestas por el aumento de casos de ludopatía y la creciente sospecha de arreglos de partidos, la AFA se muestra de la mano de su nuevo socio: Genius Sports Limited. La alianza estratégica se formalizó hace nueve meses “por los derechos exclusivos para la captura y distribución de datos oficiales de 3.300 partidos por temporada”. Incluye Liga Profesional, Primera Nacional, Copa Argentina, Primera B, C y D Metropolitana, Federal A y Torneo Regional Amateur, además de las competencias de los seleccionados masculino, femenino y de futsal.

Según se detalló, el vínculo también comprende las transmisiones de video en vivo (streaming) para “proporcionar a las casas de apuestas deportivas contenido premium para adquirir, atraer y retener clientes”. Cabe destacar que los partidos de fútbol no son objeto de apuestas legales en Argentina.

3.300. Los partidos por temporada cuyos derechos de captura y distribución de datos oficiales fueron cedidos por la AFA.

“Este acuerdo será fundamental para expandir la visibilidad de nuestro fútbol en todo el mundo, y abrirá un abanico de nuevas posibilidades comerciales”, celebró Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la AFA.

La matriz del fútbol nacional no difundió el monto del contrato y tampoco detalles sobre la distribución de ese ingreso entre los clubes. No obstante, en su Boletín N° 5831, del 3/12/2020, notificó a sus afiliados: “Conforme el acuerdo alcanzado por la AFA para los partidos oficiales por los torneos de las distintas categorías, se hace saber que el personal de la empresa Genius Sport concurrirá a los distintos estadios portando una acreditación otorgada por la AFA, sin necesidad de tramitar acreditación alguna ante el club local, con acceso al sector de plateas, una o dos personas por partido”.

Las leyes de Locke

Con sede en Londres, Genius Sports se define como “proveedor de datos deportivos” y tiene alianzas con casi 700 organizaciones deportivas de todo el mundo.

En el fútbol trabaja con la AFA, la Premier League inglesa, la Bundesliga alemana, la Liga MX de México y la Dimayor colombiana. También opera en el automovilismo (Nascar), el fútbol americano (NFL y NCAA), el básquetbol (FIBA, NBA y Euroliga) y las federaciones Argentina y Mundial de voleibol.

Su CEO es el inglés Mark Locke y desde abril de 2021 cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York.

700. Las organizaciones deportivas que tienen alianza con la empresa Genius Sports Limited, con sede en Londres.

El menú de servicios que la firma ofrece a sus clientes también incluye en sistema de monitoreo para detectar patrones y movimientos extraños en el flujo de apuestas.

“Para nosotros es importante asociarnos a una empresa que nos brinda protección y permite que los fanáticos del fútbol puedan disfrutar de un juego justo, transparente e impredecible”, destacó Tapia en nombre de la AFA.

En la Liga Cordobesa son más escépticos al respecto: “Es raro. Ganan plata con el veneno y hacen marketing con el antídoto”.

PERFIL CÓRDOBA intentó comunicarse con Joaquín Sarchi, quien firmó la nota enviada por Genius Sports al Club Las Palmas, adjuntando a su firma la leyenda “Regional Manager South America”. No hubo respuesta.

