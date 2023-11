Ataron y amenazaron con picanear a una jubilada para robarle en Córdoba

Una jubilada, de 67 años, fue asaltada por dos ladrones que simularon ser policías para robarle en su casa de barrio General Paz de la ciudad de Córdoba.

Femicidio en Córdoba: asesinaron a puñaladas a una chica de 16 años

Engaño

La mujer dijo que la engañaron para ingresar en su vivienda, la ataron a la cama y amenazaron con picanearla para robarle.

"Me tocaron el timbre, vino un hombre vestido con una casaca y gorra de Policía y al costado había uno que supuestamente investigaba el robo y me engañaron", relató la jubilada.

La mujer había sufrido un robo de dinero en dólares y pesos hace dos semanas.

Un hombre se ahogó con comida y murió en un restaurante de Alberdi

"Me llevaron adentro, me tiraron arriba de la cama y me ataron. Empezaron a revolver y sólo se llevaron la plata que tenía para la comida y lo que me quedaba para el resto del mes, porque los ahorros se los habían llevado en el robo de la otra semana", agregó en declaraciones a Cadena 3.

La mujer aseguró que la amenazaron con picanearla y que le decían "vas a hablar y vas a decir dónde tenés plata".