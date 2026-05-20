Atlético Tucumán goleó a un Talleres desbordado por la crisis y lo eliminó de la Copa Argentina

Talleres volvió a tocar fondo. En medio de un semestre atravesado por derrotas, conflictos internos, cambios de conducción y una creciente tensión con los hinchas, el equipo cordobés sufrió otro golpe durísimo: perdió 3-0 frente a Atlético Tucumán y quedó eliminado en la primera ronda de la Copa Argentina.

La caída no solo significó una nueva frustración deportiva para el conjunto albiazul. También expuso una imagen futbolística extremadamente débil, con un equipo sin respuestas anímicas, desordenado defensivamente y completamente desconectado del partido desde los primeros minutos.

El encuentro mostró a un Talleres irreconocible, lejos de aquella estructura competitiva que supo consolidar durante los últimos años. La eliminación terminó profundizando todavía más el clima de crisis que atraviesa el club después de la salida de Carlos Tevez, la derrota en el clásico frente a Belgrano y las polémicas extrafutbolísticas que sacudieron al plantel durante las últimas semanas.

Atlético Tucumán aprovechó cada una de las fragilidades del equipo cordobés y resolvió rápidamente el partido con contundencia, intensidad y eficacia ofensiva. Talleres, en cambio, volvió a exhibir una preocupante falta de reacción colectiva e individual.

Un equipo golpeado y sin respuestas

La eliminación dejó al descubierto un problema mucho más profundo que un simple mal resultado. Talleres atraviesa un momento de fuerte deterioro futbolístico y emocional, con un plantel visiblemente golpeado por el contexto y sin capacidad de recuperación dentro de los partidos.

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La salida de Tevez no logró descomprimir la situación interna y el equipo parece haber perdido completamente el eje competitivo que lo caracterizó en temporadas anteriores. A eso se sumó además el escándalo alrededor de Diego Valoyes, sancionado por el club luego de un positivo en alcoholemia durante la previa del clásico con Belgrano.

En Rosario, el equipo volvió a mostrar síntomas alarmantes: poca intensidad, desorden táctico, errores defensivos reiterados y una alarmante fragilidad anímica cada vez que recibe un golpe durante el partido.

Atlético Tucumán detectó rápidamente esas falencias y dominó el encuentro con autoridad. El conjunto tucumano fue más agresivo, más claro y mucho más eficaz frente a un Talleres que nunca logró acomodarse ni encontrar respuestas futbolísticas. El resultado incluso pudo haber sido más amplio si el Decano hubiera tenido mayor precisión en algunos contraataques del segundo tiempo.

La crisis futbolística ya se convirtió en crisis política

La eliminación de la Copa Argentina terminó acelerando todavía más un clima interno extremadamente delicado. Talleres ya no arrastra solamente una mala racha deportiva: empieza a convivir con cuestionamientos estructurales sobre el armado del plantel, las decisiones futbolísticas y el manejo institucional del semestre.

La derrota frente a Belgrano había dejado al equipo golpeado emocionalmente y también profundizó el malestar de los hinchas. Días después, el episodio de Valoyes y las declaraciones de Bruno Barticciotto volvieron a exponer tensiones dentro de un plantel que atraviesa uno de los momentos más sensibles de los últimos años.

Ahora, la caída frente a Atlético Tucumán agregó otro elemento explosivo: Talleres quedó afuera de una competencia que aparecía como una de las pocas vías rápidas para recuperar confianza y reconstruir algo de estabilidad deportiva.

La sensación que dejó el equipo en Santa Fe fue todavía más preocupante que el propio resultado. No hubo reacción futbolística, rebeldía ni capacidad para sostener el partido emocionalmente después de los primeros golpes.

En ese contexto, el club entra en una etapa incómoda donde ya no alcanza únicamente con cambios de entrenador o ajustes tácticos. La crisis parece mucho más profunda y empieza a impactar sobre todos los niveles de la estructura deportiva.