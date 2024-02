ATP 250: la lluvia, protagonista en los octavos de final del Córdoba Open 

Burruchaga y Hanfmann se enfrentaban en la cancha central, del Polo Deportivo del Mario Alberto Kempes, en busca de un pase a los cuartos de final cuando se desató la tormenta. Pasadas las 18:30, se debió suspender nuevamente el partido entre el argentino y el alemán. Esta vez, de manera definitiva.

Estaba previsto que se retomara la acción en el court central pasadas las 21 pero el clima no lo permitió y el debut de Sebastián Báez, último campeón del Córdoba Open y salvador de Argentina en la Copa Davis, deberá esperar un poco más.

El único vencedor del jueves en la modalidad de singles fue Luciano Darderi (136°), quien venció de manera contundente a Sebastian Ofner (37°). “Estoy muy feliz, el año pasado también tuve un gran torneo acá. Me esperaba un gran partido porque vengo preparándome muy bien mentalmente. Las condiciones me favorecieron y creo que nunca había estado tan sólido en los últimos dos años”, dijo el jugador oriundo de Villa Gesell, que se nacionalizó italiano.

El cronograma con los partidos más importantes de este viernes:

- Cancha 1

• 12hs - Hanfmann vs Burruchaga

• A continuación: Dellien vs Báez

• No antes de las 14hs: Etcheverry vs Coria

• ⁠No antes de las 17hs: Munar vs Bagnis

• ⁠A continuación: Tirante o Acosta vs Dellien o Báez

Cancha 2

• 13hs: Tirante vs Díaz Acosta

• ⁠A continuación: Cornea y Oswald vs Doumbia y Reboul

• ⁠No antes de las 18hs: Hanfmann o Burruchaga vs Darderi

• El cronograma completo: