Bernarte le pegó duro a De Loredo: “Vienen cada cuatro años y no conocen la ciudad”

Rodrigo de Loredo pasó por San Francisco en el marco de su armado político provincial que realiza con mira a las elecciones de 2025 - 2027. En la ciudad del este cuestionó el trabajo de los funcionarios provinciales y locales en materia anti narcotráfico y principalmente por el crecimiento de la planta de empleados municipales.

La respuesta del intendente Damián Bernarte no se hizo esperar y se expresó en duros términos: “Molesta una forma de trabajar que entendemos superada en la política argentina. Vienen dirigentes políticos que no conocen la ciudad, que durante los cuatro años que duran sus gestiones no pasan nunca por San Francisco, que desconocen nuestra realidad y que mienten, pero fundamentalmente pensando que esas mentiras trasciendan en otra ciudad de la provincia porque los sanfrancisqueños no comen vidrio”, sostuvo Bernarte.

“Nunca lo vi a De Loredo solicitar una reunión para charlar sobre los proyectos que tiene para esta región de Córdoba o hablar sobre las rutas nacionales 19 y 158, nunca vi que empuje para que San Francisco tenga su Universidad Nacional”, agregó Bernarte en diálogo con medios nacionales.

Con qué peronista se enojó Alesandri en la Unicameral

En la última sesión de la Legislatura, el kirchnerista Federico Alesandri y el jefe del bloque peronista Miguel Siciliano tuvieron una dura discusión en la que hubo chicanas, subestimaciones y críticas cruzadas. Sin embargo, luego de la agitada sesión ambos legisladores se saludaron y dialogaron con total cordialidad, según testigos del encuentro.

“En realidad, a Federico no le molestó lo de Siciliano sino que se enojó con Nadia Fernández en la reunión de Labor Parlamentaria porque aludió a su padre, Carlos Alesandri. Eso lo sacó de las casillas y pidió una cuestión de privilegio”, manifestó un allegado al bloque oficialista.

Quién sí está fastidioso con Siciliano es Gregorio Hernández Maqueda, quien ha optado por retirarse del recinto cuando el peronista cierra los debates sobre un determinado tema, al hablar como jefe de bloque. “Subestima, se burla, chicanea… ya me cansé, por eso salgo del recinto cuando habla al final”, se le escuchó decir al parlamentario allegado a La Libertad Avanza.

Sigue aumentando la imagen negativa de Milei

A pesar de ser valorado de forma muy positiva por la lucha contra la inflación y el drástico descenso de la misma, ya son cinco los meses en fila en los que la imagen del gobierno nacional viene descendiendo. En octubre consiguió la valoración negativa más alta desde que llegó a la presidencia Javier Milei con la valoración positiva más baja con 39 por ciento y la valoración negativa más alta con el 54 por ciento.

Aún de esa manera, su valoración es considerada alta por el severo ajuste que aplicó y si se la compara con la de su antecesor Alberto Fernández a los 10 meses de gestión. Más de un 50 por ciento estima que el ajuste aplicado por la administración central es medianamente necesario, bastante necesario o totalmente necesario.

La preocupación por la inflación es la segunda más baja de los últimos ocho años y hubo un solo un año en que el aumento de precios no se ubicó al tope del ránking de problemas: fue en agosto de 2020, en plena pandemia cuando el foco de la sociedad estaba puesto en otro lado.

El relevamiento fue realizado por la consultora Synopsis, que dirige el consultor político Lucas Romero en el presente mes de octubre de 2024.